El 70% de los diabéticos en España sufre estigma y vergüenza por su enfermedad, según un estudio

En España, más de cinco millones de personas sufren diabetes. Y se enfrentan a numerosas barreras a la hora de recibir atención. Los datos de la encuesta revelan que los malentendidos y estereotipos en torno a la condición pueden afectar profundamente a quienes padecen esta patología, convirtiéndose en un obstáculo más y, en algunos casos, dificultando el manejo de su salud.

Por eso, desde Abbot han lanzado una Hechcampaña para acabar con el estigma de la enfermedad. "Me va a dar diabetes solo de ver eso", o "Creía que los diabéticos no podían comer donuts" son algunas de las frases que escuchamos a diario y que pueden afectar a las personas que viven con diabetes.

"Nuestro objetivo es visibilizar los prejuicios a los que se enfrentan las personas con diabetes cada día y fomentar una comunicación más empática e informada entre todos los agentes del entorno, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de quienes convivimos con esta condición”, recalcó Antonio Lavado, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE). .

Y es que los datos de la encuesta de más de 2.600 diabéticos en ocho países destacan que es posible que no estén recibiendo la atención que necesitan debido a la vergüenza y el estigma en torno a su condición, lo que puede tener consecuencias reales y, a menudo, desapercibidas para la salud:

El estigma de la diabetes es un problema: Casi el 70 % cree que existe un estigma asociado con su condición.

Casi el 70 % cree que existe un estigma asociado con su condición. La diabetes como motivo de burla: el 85 % de las personas con diabetes afirma haber visto informaciones inexactas sobre la condición en los medios, incluidos programas de televisión, películas y redes sociales, y un 40 % considera que la diabetes se utiliza con frecuencia como objeto de burla.

el 85 % de las personas con diabetes afirma haber visto informaciones inexactas sobre la condición en los medios, incluidos programas de televisión, películas y redes sociales, y un 40 % considera que la diabetes se utiliza con frecuencia como objeto de burla. La vergüenza lleva al silencio: Casi el 25 % ha evitado compartir su diagnóstico con familiares o amigos por vergüenza o preocupación.

Casi el 25 % ha evitado compartir su diagnóstico con familiares o amigos por vergüenza o preocupación. Consecuencias para la salud: El 40 % de personas con diabetes han cancelado una cita médica por sentirse juzgados en su entorno.

Además, las pruebas biométricas adicionales revelaron que casi el 39% de las personas tenían una respuesta fisiológica elevada ante comentarios estigmatizantes, incluso si no muestran signos o expresiones externas.

Los comentarios sobre la comida general la reacción más intensa : La pregunta “¿De verdad deberías estar comiendo eso?” provocó la respuesta biométrica más fuerte, con un aumento de la frecuencia cardíaca y de la sudoración, similar al estrés que se experimenta en una entrevista de trabajo o en una primera cita.

: La pregunta “¿De verdad deberías estar comiendo eso?” provocó la respuesta biométrica más fuerte, con un aumento de la frecuencia cardíaca y de la sudoración, similar al estrés que se experimenta en una entrevista de trabajo o en una primera cita. Incluso las publicaciones informativas pueden incluir mitos: En toda España, los mitos predominantes son que el azúcar es la causa directa (29,3%), los estereotipos sobre el peso (16%), especialmente hacia las personas con diabetes Tipo 2, y la noción de que la dieta y el ejercicio pueden curarla (13%).

"Queremos apoyar a quienes viven con diabetes más allá de nuestra tecnología. Estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pero sabemos que se necesitarán los esfuerzos de una comunidad para promulgar un cambio significativo y ayudar a la comunidad de diabetes a sentirse empoderada para acceder a la atención que necesitan para controlar su salud", señaló José Luis Portero, director médico de Abbott Diabetes Care.

Toda esta información fue presentada en el acto de lanzamiento de la campaña, conducido por la reconocida presentadora de televisión Toñi Moreno, embajadora de la iniciativa. "Para mí, ha sido una experiencia muy reveladora. He visto cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos hacer comentarios o adoptar actitudes que son hirientes y contribuyen al estigma. Participar en este proyecto me ha permitido comprender mejor estas situaciones y ayudar a visibilizar la realidad que viven a diario las personas con diabetes", explicó la periodista.

Los días 19 y 20 de octubre se instalará un circuito experiencial, emocional e interactivo en la Plaza de Callao. Esta acción permitirá a los asistentes conocer de manera dinámica el estigma que rodea a la diabetes, al tiempo que descubrirán cuántos prejuicios pueden haber interiorizado sin ser conscientes de ello. La experiencia ayudará a desmontar mitos y a visibilizar las repercusiones en la salud que genera el estigma.