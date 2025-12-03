'Pillow face' o cara de almohada: qué es y cómo se evita este efecto que llena las consultas médicas

La especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial y Medicina Estética facial, la doctora Victoria Núñez Vera, alerta sobre un fenómeno cada vez más visible en consultas y redes sociales: la llamada “cara de almohada”. Según explica a este periódico, “la ‘cara de almohada’ describe un rostro hinchado, redondeado y sin definición, donde las facciones naturales pierden su relieve y la expresión se vuelve estática. No es un signo de envejecimiento, sino el resultado de un uso excesivo o inadecuado del ácido hialurónico”.

La doctora señala que este efecto surge cuando los rellenos se aplican sin una planificación integral del rostro, con productos demasiado rígidos o en capas superficiales, lo que genera un volumen fijo y poco natural. Explica también el origen del término: “Nació en redes sociales, donde se empezó a comparar el aspecto de algunos rostros sobretratados con una ‘almohada’ por su falta de estructura”.

Aunque generalmente reversible, Núñez Vera advierte que, si el exceso se mantiene en el tiempo, “puede modificar los compartimentos grasos y la dinámica muscular del rostro, dando lugar a un aspecto hinchado incluso sin producto visible”. Además, el peso añadido acelera la flacidez al distender los ligamentos de soporte.

Respecto a la causa principal, la doctora es clara: “Los rellenos faciales realizados sin planificación global o sin respetar la anatomía”. También critica el intento de corregir la flacidez solo con volumen: “Se intenta tensar rellenando, cuando lo correcto es reposicionar”.

Sobre la importancia del producto y la técnica, subraya: “El rostro no es una escultura fija: se mueve, gesticula y comunica. Por eso es esencial usar productos con reologías elásticas, resilientes y dinámicas”.

Para detectar este problema a tiempo, destaca que uno de los primeros signos es “la rigidez del gesto o la pérdida de expresión al sonreír, junto con la desaparición de los relieves naturales del pómulo o la línea mandibular”. Incluso admite que algunas pacientes no perciben el exceso: “En ocasiones esto está relacionado con una dismorfia facial leve”.

La hialuronidasa es el único tratamiento para eliminar el ácido hialurónico / Freepik

Cómo eliminar el efecto "cara de almohada"

La solución pasa por la hialuronidasa, un tratamiento específico para disolver el relleno sobrante. La especialista detalla: “El tratamiento de elección es la hialuronidasa. Su efecto es rápido e inmediato, continuando durante las siguientes 24 horas”. Antes de su uso, advierte que "es imprescindible realizar una prueba de alergia".

Tras la disolución, recomienda esperar unas dos semanas para permitir que los tejidos se estabilicen y valorar nuevas estrategias estéticas, como bioestimulación, rellenos profundos o cirugía facial.

La doctora subraya también la relevancia del acompañamiento profesional. “La formación de los médicos tiene que ser constante y muy precisa con respecto a estos resultados indeseables”, señala. Como facultativa de Teoxane, explica que una de las formaciones clave del año es el "diagnóstico y manejo de la ‘cara de almohada’ en consulta".

Núñez Vera concluye con un mensaje de equilibrio y naturalidad. "El objetivo no es parecer otra persona, sino volver a ser uno mismo, con armonía y expresión natural".