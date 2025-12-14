La dieta recomendada por la nutricionista Sandra Moñino para combatir el hipotiroidismo

El hipotiroidismo es una alteración que ocurre en la glándula tiroides cuando se produce menos hormona de la necesaria para el buen funcionamiento del organismo.

Se trata de una enfermedad con:

Mayor prevalencia en mujeres que en hombres A partir de la mediana edad Especialmente, después del parto.

Es un trastorno que afecta a la glándula tiroides, que se ubica en la parte anterior del cuello, y que tiene como una de sus consecuencias más evidentes que la persona afectada empieza a engordar sin ninguna causa aparente. Pero también produce:

Cansancio

Dificultades para concentrarse

Incluso frío.

El tratamiento para el hipotiroidismo es farmacológico. Sin embargo, también hay que prestar especial atención a la alimentación, como nos explica la nutricionista Sandra Moñino.

“Es importante llevar una alimentación adecuada, ya que lo que comamos va a repercutir en la formación y el transporte de la hormona tiroidea”.

Y como indica la especialista:

“Llevar una dieta antiinflamatoria es esencial para un buen funcionamiento de la tiroides, por eso, debemos darle más importancia de la que se le da, sobre todo si se trata de una Tiroiditis de Hashimoto que es una enfermedad autoinmune en la que nuestro sistema inmunitario ataca a nuestra tiroides haciendo que se produzca este hipotiroidismo”.

Pero, ¿qué es la inflamación? Es una respuesta de nuestro cuerpo a una alimentación poco saludable.

“Ataca” al organismo produciendo inflamación y, a su vez, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo o déficit de la producción de la hormona tiroidea. “También se ha visto relación con las células cancerígenas”.

Por eso es muy importante este tipo de alimentación para que nuestro sistema inmunitario se pueda regular, mejorar, y no ataque a nuestras células.

“En el caso del hipotiroidismo que no sea autoinmune también es importante la alimentación antiinflamatoria porque existen alimentos que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar la función tiroidea, y otros que nos pueden perjudicar”.

La alimentación antiinflamatoria evita que falte producción de la hormona tiroidea, y además mejora la calidad de vida en algunas enfermedades como el hipotiroidismo u otras como cuando ha habido una extirpación de una tiroides por un cáncer.

¿Qué alimentos causan inflamación y se deben evitar?

El azúcar

Los edulcorantes

Las grasas hidrogenadas

Los aceites vegetales , sobre todo cuando se someten al calor y se oxidan

, sobre todo cuando se someten al calor y se oxidan Exceso de alimentos ricos en Omega 3

Deficiencia de Omega 3

Bebidas carbonatadas

La soja “no es recomendable, sobre todo, cuando se toma cerca de la medicación porque puede hacer que el efecto de la medicación no sea el mismo, y aparte, puede descontrolar la tiroides”, resalta Sandra Moñino a ‘Guías de Salud’.

Y, por supuesto, hay que evitar los hábitos tóxicos que todos sabemos que son perjudiciales para nuestra salud, como el tabaco y el alcohol.

¿Qué alimentos son beneficiosos para el hipotiroidismo?

La nutricionista subraya que la dieta antiinflamatoria es

Saludable

Variada

Nutritiva

Saciante

Y en ella no falta:

Un “buen aporte de verduras y hortalizas ”

” Proteínas de “buena calidad” como carnes, pescados azules , que además son ricos en Omega 3,

, que además son ricos en Omega 3, Huevos

Frutos secos tostados.

También se deben incorporar grasas de calidad como aguacate, aceitunas, aceite de oliva virgen extra, aceite de coco

como "Algunos cereales como trigo sarraceno, quinoa ”

” Y tubérculos como la patata y el boniato.

Sin olvidar alimentos ricos en yodo, un mineral esencial para la producción de la hormona tiroidea, que regula el metabolismo:

Pescados

Mariscos

Lácteos

Algunas verduras como las de hoja verde o frutas como las fresas o los cítricos

Algas marinas

También encontramos una fuente potente de yodo en la sal yodada

Recomendaciones generales para las personas con tiroides hipoactiva

Es recomendable realizar ejercicio físico, sobre todo, en las personas que padecen hipotiroidismo de Hashimoto, para evitar uno de los síntomas de esta enfermedad, el cansancio.

La nutricionista también aconseja “no normalizar tener síntomas de hipotiroidismo aun tomando la medicación prescrita por el facultativo”.

“Tomando la medicación y con la alimentación antiinflamatoria se puede llegar a no sentir que se tiene la enfermedad, es más, incluso en muchas ocasiones puede llegar a ser reversible y puede mejorar muchísimo con este tipo de alimentación”.

“Personalmente, tengo muchos casos de pacientes que mediante esta alimentación han conseguido reducir las dosis de levotiroxina (fármaco para el hipotiroidismo) e incluso eliminarlo, siempre pautado y controlado por un médico”.

Por ello, “después de empezar una alimentación antiinflamatoria yo recomiendo hacer una analítica a los dos meses para valorar y evaluar si ha habido algún cambio en los parámetros”.