El "síndrome del propósito de año nuevo" dispara las lesiones deportivas en febrero

Los servicios de Urgencias registran cada inicio de año un aumento significativo de lesiones deportivas. Carmen Casal, enfermera y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, explica que detrás de este repunte se encuentra lo que denominan el "síndrome del propósito de año nuevo".

"Tras un periodo de excesos dietéticos y sedentarismo en diciembre, muchas personas intentan compensar de forma explosiva. El factor principal es el sobreesfuerzo agudo: pasar de 0 a 100 sin una fase de adaptación", señala. A ello se suma el frío propio de estos meses, que juega en contra si no se realiza un calentamiento adecuado. “La viscosidad muscular aumenta y los tejidos son menos elásticos, lo que facilita las roturas”, añade.

Esguinces, tirones y lesionaes por sobrecarga

Entre las lesiones más frecuentes en quienes retoman la actividad física tras un periodo de inactividad destacan, por un lado, las agudas. "Predominan los esguinces, especialmente de tobillo y rodilla, por movimientos bruscos o falta de estabilidad, y las distensiones musculares, comúnmente conocidas como ‘tirones’, que afectan a isquiotibiales, gemelos y cuádriceps", explica Casal. Estas se producen "por un fallo repentino del tejido al ser sometido a una tensión excesiva".

Por otro lado, también aumentan las lesiones por sobrecarga o crónicas, cuyo desarrollo se acelera cuando se incrementa bruscamente la intensidad del ejercicio. Entre ellas figuran las tendinopatías -como la rotuliana o la aquilea- y el síndrome de estrés tibial medial. "Son el resultado de la repetición constante de movimientos sin el descanso o la técnica adecuada", advierte.

Cuando el buen propósito termina en Urgencias

La especialista señala que la impaciencia y la falta de planificación son los principales factores que convierten un objetivo saludable en una visita a Urgencias. "Un buen propósito se convierte en un riesgo cuando se ignora el principio de progresión gradual", subraya. También influyen la deshidratación, el uso de equipamiento inadecuado y la omisión del calentamiento y el enfriamiento.

En el ámbito extrahospitalario, las enfermeras realizan una valoración inicial para identificar signos de alarma y aplicar los cuidados inmediatos necesarios en el lugar del incidente, valorando si es preciso el traslado al hospital. Ya en el centro sanitario, la atención comienza con el triaje, donde se evalúa el nivel de gravedad y el riesgo vital. "Aunque la mayoría de las lesiones deportivas no son vitales, se descartan lesiones graves como fracturas abiertas o lesiones en cabeza y cuello", explica.

El gimnasio como nuevo epicentro social: cuerpo, comunidad y mercado / EFE

Primeros auxilios ante un esguince leve

Ante un esguince o contusión leve, Casal recomienda actuar con prudencia durante las primeras horas. Es fundamental proteger la zona afectada y evitar movimientos que provoquen dolor o puedan agravar la lesión. También aconseja elevar el miembro lesionado por encima del nivel del corazón para reducir la inflamación.

La compresión moderada mediante un vendaje elástico puede ayudar a controlar la hinchazón, siempre que no esté demasiado apretado. Asimismo, recomienda evitar la automedicación con antiinflamatorios en las primeras 24 horas, ya que "la inflamación inicial forma parte del proceso natural de curación del cuerpo". Si el dolor, la inflamación o la limitación funcional no mejoran en los días siguientes, se debe consultar con un profesional sanitario.

Signos de alarma y derivación al especialista

Una lesión se considera grave cuando aparecen signos de alarma como deformidad evidente -que hace sospechar fractura o luxación-, incapacidad total para apoyar o mover la articulación, alteraciones neurovasculares (zona fría, pálida o con hormigueo) o dolor persistente que no cede con reposo y frío. En estos casos, tras las pruebas diagnósticas en Urgencias, como radiografía o ecografía, el paciente es derivado al traumatólogo.

El valor de la especialización en Enfermería de Urgencias

Casal defiende que la especialización en Enfermería de Urgencias y Emergencias resulta "crítica" en contextos de alta presión asistencial. "Una enfermera experta detecta en segundos si un ‘simple dolor de pierna’ es en realidad un síndrome compartimental o una trombosis, que son emergencias reales", afirma.

La capacidad de realizar un triaje avanzado y la autonomía para iniciar protocolos de inmovilización y analgesia permiten agilizar la atención, reducir tiempos de espera y evitar complicaciones derivadas de una actuación inicial inadecuada.

Prevención: progresión, fuerza y descanso

Para evitar lesiones al retomar el ejercicio tras meses de inactividad, la enfermera recomienda aumentar de forma progresiva la duración e intensidad de los entrenamientos, fortalecer la musculatura -especialmente la que estabiliza las articulaciones- y cuidar la hidratación y la alimentación.

También insiste en escuchar las señales del cuerpo y diferenciar entre el cansancio muscular habitual y un dolor intenso o localizado que puede indicar lesión. “Ante cualquier dolor persistente o duda, es recomendable consultar con un profesional sanitario”, recuerda.

Finalmente, subraya la importancia del calentamiento y del descanso. "El calentamiento activa la circulación, aumenta la temperatura muscular y facilita que las articulaciones se muevan mejor", explica. Por su parte, el descanso permite reparar tejidos y adaptarse al esfuerzo. "Es durante este tiempo cuando el organismo se fortalece. Si no se descansa lo suficiente, aumenta la fatiga y el riesgo de lesiones".