The Last of Us Parte II Remastered: cómo funciona el nuevo modo cronológico en PS5 y PC

El equipo de Naughty Dog ha aplicado una nueva actualización a ‘The Last of Us Parte II Remastered’, que ahora incluye el esperado Modo Cronológico. Disponible gratis para los jugadores en PlayStation 5 y PC a través de Steam y Epic Games Store, el parche ofrece la posibilidad de jugar la historia de principio a fin siguiendo el orden de los eventos, a diferencia de la estructura no lineal original. Según el estudio, jugar en este orden revela nuevos paralelismos y refuerza el impacto emocional de las decisiones tomadas a lo largo del juego. ¡Descubre los detalles con nosotros!

¿Qué es el modo cronológico en The Last of Us Parte II Remastered?

Hasta ahora, ‘The Last of Us Parte II’ había contado su densa narrativa de forma no lineal, alternando flashbacks, recuerdos y escenas del presente. Esta estructura se planeó cuidadosamente para generar impacto emocional y desarrollar gradualmente las motivaciones de los personajes. Sin embargo, muchos jugadores se preguntaban cómo sería vivir esta historia cronológicamente. Algo que ahora es posible.

El nuevo Modo Cronológico reorganiza los eventos del juego en orden temporal directo, permitiendo seguir el desarrollo de Ellie y Abby de forma continua. Esto incluye, por ejemplo, ver a Ellie recibir su guitarra y aprender a tocar con progresión natural, así como una comprensión más clara de la secuencia de eventos que conecta las trayectorias de las dos protagonistas durante sus intensos días en Seattle.

The Last of Us II. / .

“Creemos que los jugadores descubrirán aún más capas emocionales al experimentar la historia de forma cronológica”, explica sobre el asunto Jonathon Dornbush, editor de contenido de Naughty Dog.

Una nueva forma de entender a Ellie y Abby

La experiencia cronológica ofrece una perspectiva narrativa única. Los más veteranos podrán revisitar la trama desde una nueva perspectiva, observando cómo las acciones de un personaje afectan directamente a otro en tiempo real. Al eliminar los saltos temporales, la progresión dramática adquiere continuidad, resaltando los paralelismos y contrastes entre las vivencias de Ellie y Abby.

Este planteamiento también puede ser especialmente atractivo para jugadores que busquen una comprensión menos engorrosa de la historia, aunque Naughty Dog todavía recomienda que su primera experiencia con el juego se realice dentro de la estructura narrativa original, diseñada para ofrecer un impacto emocional específico.

The Last of Us II. / .

Mejoras técnicas

Pero la actualización de ‘The Last of Us Parte II Remastered’ también se aplica en otros elementos, implementando mejoras técnicas destinadas a aprovechar un grado más la potencia de PC modernos y PS5. Los gráficos se han mejorado con texturas más ricas, iluminación refinada y entornos más detallados, realzando de este modo la atmósfera del juego.

El rendimiento también se ha optimizado para garantizar una mayor estabilidad y tiempos de carga más cortos. Además, el audio tridimensional y la compatibilidad total con la retroalimentación háptica del DualSense y los gatillos adaptativos en PS5, ahora, ofrecen una experiencia sensorial más intensa.

Nuevas recompensas

Para recompensar a los jugadores que se aventuran en la experiencia cronológica, la actualización incluye la posibilidad de desbloquear nuevos trofeos y aspectos. Destaca, por ejemplo, la inclusión de aspectos de Joel y Tommy inspirados en Nathan Drake y Sam Drake de la franquicia ‘Uncharted’, otra serie imprescindible de Naughty Dog.

The Last of Us Parte II – Tráiler

Acerca de The Last of Us Part II

Ambientado cinco años después de los eventos del primer juego, ‘The Last of Us Parte II’ da continuación a la historia de Ellie y Joel, que se establecen en Jackson, Wyoming, en una comunidad de supervivientes. Sin embargo, un trágico evento altera esta estabilidad, llevando a Ellie a embarcarse en un viaje de venganza y justicia en un mundo devastado por infectados y conflictos humanos. Con su impactante narrativa y una jugabilidad refinada, la remasterización promete una serie de incentivos muy jugosos tanto para los jugadores como para los seguidores de la serie de TV basada en el éxito de PlayStation.