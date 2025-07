Level Infinite calienta Gamescom 2025 con nuevos juegos, sesiones y un show cargado de novedades.

Los altos mandos de Level Infinite tienen claro que no hay mejor expositor que Gamescom y, como cada verano, el pabellón 6 de Colonia se convierte en parada obligatoria para todos aquellos con interés en la industria. Todo, con el “Into the Infinite Showcase” como plato fuerte, previsto para el miércoles 20 de agosto a las 19:00 (hora peninsular), y que podrá verse en directo por Twitch y YouTube.

Viaje directo a Gamescom, sin escalas

La delegación de Level Infinite y Tencent llega cargada hasta los topes. El regreso de su showcase digital contará con invitados como Ulf Andersson y Simon Viklund, nombres detrás de 10 Chambers, que subirán la temperatura con nuevo gameplay de ‘Den of Wolves’, el FPS cooperativo de atracos con un aire techno-thriller. No faltarán las novedades de ‘Exoborne’, Tymon Smektała aterriza con más detalles de la nueva entrega de ‘Dying Light’ y, además, Joel Bylos adelanta información fresca sobre ‘Dune: Awakening’.

El punto caliente en el Hall 6

‘Dune: Awakening’ será uno de los grandes protagonistas en el stand de la compañía con experiencias jugables y un gigantesco gusano de arena presidiendo el espacio.

Dune: Awakening — Launch Trailer

‘Dying Light: The Beast' se prepara para tomar la salida el 19 de septiembre y permitirá a los visitantes probar una parte del juego en el Castor Woods Tourist Center. No faltará el photocall temático, regalos y la tentación de una hamburguesa en Bober’s Burger.

Dying Light: The Beast — Gameplay Trailer

La experiencia sigue con ‘Exoborne’, su shooter táctico de mundo abierto desarrollado por Sharkmob. Aquí equipos de tres jugadores afrontan tanto a rivales humanos como a los caprichos de la naturaleza: tornados, tormentas eléctricas y lluvias implacables. Nada garantiza la supervivencia. Las sesiones hands-on y otras actividades inmersivas completan la experiencia en la feria.

Exoborne - Gameplay Trailer

Por último, ‘PUBG MOBILE’ también se dejará ver con su versión 4.0. Habrá nuevo gameplay temático, modos inéditos y una isla para 100 jugadores donde solo uno puede quedar en pie. Todo el que se acerque podrá conocer de primera mano las novedades y opciones de la actualización.

PUBG Mobile - Version 4.0 Secret

Todo el universo Level Infinite, reunido en un solo lugar

Level Infinite quiere dejar una gran impresión en Gamescom 2025, tanto a nivel presencial como durante la retransmisión. Lo cierto es que lo tiene fácil, ya que cuenta con juegos con carácter, experiencias para todos los gustos y la promesa de más anuncios durante el “Into the Infinite Showcase”. La cita es el miércoles 20 de agosto a las 19:00h.