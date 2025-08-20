Google presenta la serie Pixel 10: inteligencia artificial, cámara de nueva generación y el chip Tensor G5 como valores destacados

Google anuncia una notable revolución en la evolución de sus dispositivos con la presentación de la serie Pixel 10 de smartphones, en la que la inteligencia artificial desempeña un papel central. Los nuevos teléfonos no solo apuestan por un diseño más refinado y materiales de alta resistencia, sino que también estrenan el procesador Tensor G5, el primero de la compañía en alcanzar un salto del 60% en potencia para IA respecto a la generación anterior.

La IA, en el centro de la experiencia Pixel

Entre las novedades más destacadas figura Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, que ahora está profundamente integrado en el sistema. Funciones como Gemini Live permiten enriquecer las conversaciones al compartir contenido en tiempo real o asistir en la elaboración de mensajes y creaciones. En los Pixel 10 Pro, los usuarios tendrán además un año de acceso al plan Google AI Pro, una suscripción que amplía las posibilidades creativas y productivas del dispositivo.

Fotografía inteligente y asistida

La cámara, uno de los pilares históricos de la gama Pixel, refuerza su protagonismo con nuevas funciones. Entre ellas destaca Mejor Versión Automática, que combina varias tomas de una misma escena para reconstruir la imagen más precisa, y el Asistente de Cámara, capaz de sugerir ángulos o modos en función del entorno. La incorporación del procesador Tensor G5 introduce mejoras en el Zoom con Resolución Pro y la traducción instantánea de textos dentro de imágenes o vídeos, marcando un salto en la convergencia entre fotografía y productividad.

Pantallas brillantes y diseño robusto

Los Pixel 10 llegan con un diseño refinado, resistencia IP68 al agua y polvo, y pantallas que alcanzan un brillo máximo de 3300 nits, garantizando visibilidad incluso bajo luz solar intensa. En el terreno del soporte, Google asegura siete años de actualizaciones de software y seguridad, reforzando su apuesta por la durabilidad de sus dispositivos.

La compañía también estrena Pixelsnap, un sistema magnético que hace posible una carga inalámbrica Qi2 de hasta 25 W y habilita el uso de accesorios modulares compatibles, simplificando la personalización sin comprometer la estética.

Transición sin fricciones

Google ha puesto especial atención en la primera experiencia con el dispositivo: ahora, el cambio de teléfono incluye un asistente que guía en la transferencia de datos y ofrece recomendaciones para familiarizarse con las funciones clave del Pixel 10.

Ecosistema ampliado: reloj y auriculares

Aunque la nueva serie Pixel 10 lidera la presentación, Google también ha dado a conocer dos productos que refuerzan su ecosistema. El Pixel Watch 4 destaca por integrar funciones avanzadas de salud y seguridad, como la detección de pérdida de pulso y comunicación de emergencia por satélite. Además, estrena pantalla Actua 360 con un brillo de hasta 3000 nits y autonomía de 40 horas en el modelo de 45 mm.

Por su parte, los Pixel Buds 2a llevan por primera vez a la gama A-Series la Cancelación de Ruido Activa, junto con un diseño ultraligero y resistencia al sudor. Con el chip Tensor A1, ofrecen una mayor eficiencia en llamadas y permiten interacción fluida con Gemini.

Una nueva etapa en el hardware de Google

La llegada de los Pixel 10 confirma la estrategia de Google de situar la inteligencia artificial en el centro de su ecosistema. Con un teléfono que combina fotografía avanzada, potencia en IA, soporte de largo plazo y un ecosistema en expansión, la compañía busca consolidarse entre las opciones más innovadoras del mercado de gama alta.

Precios

Los teléfonos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL estarán disponibles en preventa a partir de hoy 20 de agosto en los diferentes canales de distribución. Llegarán a los puntos de venta online y físicos a partir del 28 de agosto.

Pixel 10 (128 GB): 899 €

Pixel 10 Pro (128 GB): 1.099 €

Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.299 €

El Pixel Watch 4, disponible a partir del 9 de octubre en versión Wi-Fi (41 mm desde 399 € y 45 mm desde 499 €) y en versión LTE (41 mm desde 449 € y 45 mm desde 549 €).

Los nuevos Pixel Buds 2a estarán disponibles a partir del 9 de octubre, desde 149 €.

