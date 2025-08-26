Resident Evil cumple 30 años: estas son las 7 versiones del primer juego con todas sus diferencias

En 2026, la franquicia ‘Resident Evil’ cumplirá 30 años. El juego que, en 1996, inauguró el género survival horror y se convirtió en un fenómeno mundial ha pasado por muchas formas distintas. Lo curioso es que aquella primera versión para PlayStation no siempre es considerada como la mejor. A lo largo de los años, el título original recibió nuevas ediciones con mejoras, contenidos extra e incluso cambios en su historia. Aquí repasamos, por orden cronológico, las siete formas de jugar al primer título de la franquicia.

Resident Evil – Versión original (1996)

Lanzado para PlayStation, fue el inicio oficial del survival horror moderno. Dirigido por Shinji Mikami, originalmente se planteó como una adaptación del título de NES ‘Sweet Home’. Su desarrollo estuvo marcado por fuertes limitaciones técnicas y, por ejemplo, la mansión se construyó con fondos prerenderizados y personajes poligonales, algo que le permitió alcanzar un nivel gráfico sorprendente para la época. Hoy se percibe más como un objeto de coleccionista que como una opción recomendable para jugar. No incluye modo avanzado ni extras, y la ausencia de autoapuntado la hace innecesariamente difícil.

Resident Evil 1 - Original Intro

Resident Evil – SEGA Saturn (1997)

Capcom encargó esta adaptación a NexTech, ya que el hardware de Saturn era complicado de trabajar en comparación con PlayStation. Añadió el modo Battle Game y un nuevo jefe, el Tyrant dorado, pero perdió en optimización. Los tiempos de carga eran más pesados y el rendimiento irregular. Curiosamente, esta versión fue una de las pocas en añadir zombis con tonos de piel verdosos para “diferenciarla” de la de PlayStation.

Resident Evil - Sega Saturn

Resident Evil – PC (1997)

La versión para ordenadores con Windows ofrecía una resolución más alta y permitía saltar las animaciones de las puertas, un elemento que muchos jugadores agradecieron. Fue también la única versión occidental en incluir la cinemática de apertura sin censura y en color, mientras que en consolas se mostró editada en blanco y negro. La distribución inicial fue limitada y hoy resulta difícil de encontrar en físico.

Resident Evil (1997) – PC

Resident Evil – Director’s Cut (1997)

Desarrollado para compensar el retraso de ‘Resident Evil 2’, esta edición incluyó un Modo Avanzado con enemigos situados y objetos en lugares distintos. También ofrecía un modo fácil y añadía un nuevo vídeo introductorio. La idea era refrescar la experiencia en relación con el original, algo que funcionó en gran medida. Actualmente puede jugarse en PS5 gracias al catálogo de clásicos, con soporte para mando analógico, lo que la convierte en una opción muy recomendable.

Resident Evil - Directors Cut Trailer

Resident Evil Director’s Cut: DualShock Version (1998)

Pensada para aprovechar el recién lanzado mando DualShock, esta edición será recordada por sustituir la banda sonora original con una nueva, duramente criticada por destruir gran parte de la atmósfera. Lo peor es que no se podía restaurar la música clásica. Hoy se considera más una rareza de coleccionista que una edición recomendable para jugar

Resident Evil - Dual Shock version

Resident Evil Remake – GameCube (2002)

Conocido como ‘Remake’, esta versión fue supervisada por el propio Mikami, que impuso como regla rehacerlo desde cero sin reciclar material del original. Introdujo gráficos fotorrealistas, nuevas zonas de la mansión, escenas inéditas y el sistema de “zombis carmesí”, que obligaba a quemar los cadáveres para que no regresarán más agresivos. Aunque en su momento fue exclusivo de la consola de Nintendo, posteriormente llegó en versiones HD a PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC, bajo el nombre de ‘Resident Evil HD Remaster’ y consolidándose como la referencia definitiva del juego.

Resident Evil - Remake Trailer

Resident Evil: Deadly Silence (2006)

Una versión portátil sorprendentemente completa. Desarrollada para conmemorar el décimo aniversario de la saga, esta adaptación para Nintendo DS llamaba la atención por la cantidad de elementos que implicaba. El Knife Attack Mode usaba la pantalla táctil como si el jugador blandiera un cuchillo, y el Modo Renacimiento alteraba puzles y enemigos. Permitía también giros rápidos de 180 grados, algo que cambiaba el ritmo del original. A pesar de las limitaciones de la portátil, se considera una de las versiones más divertidas y mejor adaptadas del clásico.

Resident Evil Deadly Silence – Trailer

Requiem regresa a Raccoon City,

A punto de celebrar su 30.º aniversario, la franquicia ha prometido regresar a sus orígenes con el próximo “Resident Evil: Requiem”, que nos llevará de nuevo al survival clásico de la mano de Grace Ashcroft, la agente del FBI protagonista de esta entrega.

Grace llegará hasta el oscuro y olvidado Hotel Wrenwood para investigar sucesos que remiten al incidente de Raccoon City, algo que, de hecho, supone un regreso a la atmósfera opresiva, los pasillos laberínticos y el terror táctico que hicieron grande el original, solo que adaptado a los estándares actuales.