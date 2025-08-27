SpaceX lanza con éxito al espacio el megacohete con el que Musk sueña llevar la humanidad a Marte

SpaceX logró ayer lanzar al espacio y completar una exitosa misión de prueba con Starship, el cohete con el que Elon Muskpretende llevar a la humanidad a Marte y de regreso a la Luna.

La compañía aeroespacial, propiedad del magnate, ejecutó sin problemas el lanzamiento de su nave espacial estrella, la más potente jamás construida, una importante victoria que llega después que una serie de explosiones y contratiempos interrumpieran varios vuelos de prueba anteriores.

A las 19:30 (hora local), Starship despegó desde el complejo que SpaceX tiene en Texas. La aeronave desplegó con acierto un enjambre de satélites Starlink ficticios y volvió a adentrarse en la atmósfera terrestre antes de precipitarse al oceáno Índico. La maniobra duró aproximadamente una hora.

La de ayer fue el décimo lanzamiento de Starship desde que el gigante aeroespacial, la compañía no cotizada en bolsa más valiosa del mundo, empezase a testear el cohete hace tan solo dos años. La misión sirvió para poner a prueba la resistencia de algunas partes de la aeronave, de 123 metros de altura, y obtener así información valiosa que permita a los ingenieros de SpaceX mejorar su diseño.

Starship es la gran esperanza de Musk, que sueña con utilizar el megacohete para transportar satélites, aparatos científicos y astronautas a la Luna, pero también para llevar a la humanidad a Marte. El hombre más rico del mundo quiere lanzar una versión no tripulada de la nave al planeta rojo el próximo año, pero por ahora esa intención es más una estrategia marketiniana para llamar la atención de los inversores que una hipótesis realista.

SpaceX también se ha comprometido a que una variante del módulo de aterrizaje de la Starship esté lista para transportar astronautas a la Luna en una misión de la NASA que formará parte del programa de exploración Artemis.

