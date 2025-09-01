Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'Hollow Knight Silksong' calienta motores mientras 'NBA 2K26' pone a rodar el balón

Ya estamos aquí para repasar la lista de juegos que se lanzarán entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025. El mes comienza a desperezarse entre nuevos títulos que llegan a Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los nombres más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

El estreno más relevante de los próximos días recae en la llegada de ‘Hollow Knight: Silksong’ el 4 de septiembre para consolas y PC. Otro éxito deportivo que nos visita una temporada más es ‘NBA 2K26’, la nueva entrega del juego de baloncesto de 2K que se publicará tan solo un día después.

También se esperan otros proyectos tan atractivos como ‘Cronos: The New Dawn’, ‘Everybody's Golf: Hot Shots’, ‘Daemon X Machina: Titanic Scion’, ‘Star Wars Outlaws’ y la expansión ‘Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes’, entre muchos otros. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

01 de septiembre

-‘Bad Cheese’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

02 de septiembre

-‘Metal Eden’ (PS5, Xbox Series, PC)

-‘Neyyah’ (PC)

03 de septiembre

-‘Hirogami’ (PS5, PC)

04 de septiembre

-‘Adventure of Samsara’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

-‘Hell is Us’ (PS5, Xbox Series, PC)

-‘Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes’ (PS5, Xbox Series, PC)

-‘Star Wars Outlaws’ (Switch 2)

-‘Void Crew’ (PS5, Xbox Series)

-‘Hollow Knight: Silksong’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

Tras años de espera, el regreso al universo creado por Team Cherry ya es una realidad. En ‘Silksong’ la protagonista es Hornet, ágil y con un estilo de combate distinto al del caballero del primer juego. La aventura se desarrolla en un reino completamente nuevo, con escenarios verticales, criaturas inéditas y un énfasis mayor en la movilidad.

El título mantiene su característica estructura metroidvania, pero introduce un sistema de herramientas y mejoras que amplían las posibilidades de interacción. Junto a su campaña principal, incluye decenas de enemigos y más de un centenar de misiones sobre un apartado artístico que conserva la estética dibujada a mano que hizo memorable la primera entrega, pero con un colorido que acentúa las diferencias entre entregas.

'Hollow Knight: Silksong' - Release Trailer

05 de septiembre

-‘Cronos: The New Dawn’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

-‘Daemon X Machina: Titanic Scion’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

-‘Everybody’s Golf: Hot Shots’ (PS5, Switch, PC)

-‘NBA 2K26’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

La serie deportiva de 2K regresa con una nueva edición que apuesta por una jugabilidad más precisa, con ajustes en la física del balón, animaciones revisadas y mejoras en la inteligencia artificial de los equipos rivales. En cuanto a modos de juego, se mantienen los más populares como MiCarrera, MiEquipo y la WNBA. El modo online también refuerza sus servidores con el objetivo de garantizar partidas más estables. A nivel visual, la edición de este año promete estadios más detallados, iluminación más realista y un público que reacciona de manera más natural a lo que ocurre en la cancha.

'NBA 2K26' - Gameplay Trailer

Y septiembre llegó

¿Cuál de los lanzamientos te apetece más probar en estos primeros días de septiembre? El calendario empieza a ganar ritmo tras el parón veraniego y lo hace con nombres esperados junto a propuestas menos mediáticas. La próxima semana volveremos con más novedades y propuestas para seguir disfrutando con el mando en la mano.