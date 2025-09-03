Actualización de 'Fallout 76' con C.A.M.P.: más personalizable y menú de taller renovado

Puntual a la cita, el equipo de Bethesda ha distribuido de forma oficial el parche 62 de ‘Fallout 76: Renovación de C.A.M.P.', que incluye reglas de construcción más flexibles y una interfaz del Taller actualizada. Los cambios se han desarrollado a partir de comentarios de la comunidad y buscan ampliar las posibilidades de personalización e interacción entre jugadores.

Novedades del parche 62

Entre los aspectos de los que se ocupa el parche se encuentra la eliminación del requisito de conectar ciertos objetos. Ahora se pueden construir muros bajo el suelo y fijar suelos superiores a los muros sin necesidad de escalera. Además, aunque algunos elementos aún deben colocarse directamente sobre el suelo, se han flexibilizado varias restricciones, permitiendo que otros se ubiquen con mayor libertad, incluso suspendidos.

La actualización también incluye Workshop 2.0, con un menú del Taller rediseñado que facilita la búsqueda y organización de objetos, acelerando el proceso de construcción del C.A.M.P. Además, el parche añade Item Locking para proteger piezas favoritas y ajustes en el apuntado y V.A.T.S., junto a retoques en el equilibrio de armas.

Competiciones de C.A.M.P.

Bethesda también anticipa que ‘Fallout 76’ organizará concursos de C.A.M.P. durante el resto del año. La primera edición tendrá lugar del 2 al 29 de septiembre y reta a los jugadores a crear proyectos centrados en la Reconstrucción de Appalachia, con especial atención a exteriores, desde acogedoras cabañas a paisajes más amplios.

Acerca de Fallout 76

Este éxito imperecedero de Bethesda se lanzó en octubre de 2018 y continúa ampliando su universo con actualizaciones periódicas. Por ejemplo, ‘Wastelanders’ incorporó PNJ (personaje no jugador) y nuevas tramas. Con ‘Steel Dawn’ y ‘Steel Reign’ se amplió el arco de la Hermandad del Acero, y ‘Expediciones’ introdujo misiones fuera de Appalachia con destinos como The Pitt y Atlantic City.

Fallout 76 - Tráiler C.A.M.P. Revamp

Con esto, cada temporada se añaden características y nuevas piezas para el C.A.M.P. El formato está disponible en PC (Steam y Microsoft Store/Windows), Xbox One y Series X|S, así como en PlayStation 4. El juego también está disponible en Xbox Game Pass y PlayStation Plus Extra.