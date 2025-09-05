Ni responder ni bloquear: esto es lo que hay que hacer para acabar con las llamadas 'spam'

Las llamadas 'spam', pueden llegar a ser muy molestas. Suelen aparecer en nuestro buzón de llamadas de forma habitual, hasta el punto de llegar a confundirlas con las llamadas que sí son importantes.

Lo peor de las llamadas comerciales es que algunas son estafas con estrategias que pueden llegar a ser efectivas. Una de ellas es el fraude de la "llamada perdida", que consiste en llamar y colgar rápidamente. Si el receptor decide devolver la llamada, puede estar contactando con un número de alta tarifación.

Leyes para frenar las llamadas spam

Para afrontar la problemática de las llamadas 'spam', en 2023 entró en vigor una ley en la que las empresas debían tener el consentimiento expreso de los usuarios para recibir esas llamadas. Si embargo, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) aseguraba en 2024 que la normativa era "deficiente"

Uno de los puntos débiles de esta ley es que solo afecta a las llamadas realizadas por operadores humanos, por lo que las que están generadas mediante sistemas de marcación automática quedan exentas. El pasado febrero se tomó una medida más, esta prohíbe la posibilidad de hacer llamadas comerciales desde un número móvil. Además, se obliga a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas y mensajes de texto sospechosos de fraude.

¿Cómo evitar estas llamadas?

Las leyes aplicadas hasta el momento no han conseguido cesar las llamadas no deseadas, por este motivo, siguen habiendo algunos consejos para evitarlas. Lo primero, es importante no colgar justo después de darse cuenta que es una llamada 'spam'.

Pues si se corta de inmediato, los sistemas automáticos pueden interpretar que el usuario no tenía disponibilidad, por lo que buscarán otro momento para intentarlo de nuevo. La mejor opción es dejar claro que no nos interesa lo que nos está ofreciendo. Otro punto importante es tratar de no responder a las preguntas que nos hacen, pues estas pueden parecer una muestra de interés, lo que alargará el tiempo de conversación y, probablemente, también aumentará la posibilidad de recibir más llamadas en el futuro.

Por último, es esencial evitar dar datos personales. Si no disponen de información sobre nuestro perfil, es más complicado que nos añadan a otras listas de contacto. Además, dar información personal puede llevarnos serios problemas si se trata de una estafa telefónica.