Apple iPhone 17: Innovación en cámara, display y rendimiento para el modelo básico de la firma

Apple ha presentado su nuevo modelo base, el iPhone 17, un dispositivo que reimagina la experiencia del usuario con mejoras sustanciales en cámara, pantalla y potencia interna. Con un formato renovado, colores frescos y tecnologías innovadoras, este iPhone busca consolidarse como una opción potente y atractiva para quienes buscan un equilibrio entre innovación y durabilidad.

Diseño y pantalla: Más brillante, más grande y resistente

El iPhone 17 evoluciona su diseño con un contorno más definido y bordes más delgados, integrando una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, superior al tamaño de 6.1 pulgadas del iPhone 16. Este display introduce por primera vez en el modelo base la tecnología ProMotion con tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz, lo que se traduce en un desplazamiento súper fluido, mejoras en juegos y eficiencia energética. Además, cuenta con un modo Always-On que muestra información como la hora y widgets, reduciendo la tasa de refresco hasta 1 Hz para ahorrar batería.

Para la protección, Apple implementa el nuevo Ceramic Shield 2, que ofrece tres veces mejor resistencia a arañazos que la generación anterior, además de un recubrimiento especial que mejora la visibilidad exterior al reducir reflejos. La pantalla también alcanza picos de brillo de hasta 3,000 nits, el máximo hasta la fecha para un iPhone, ideal para su uso en exteriores con mucha luz.

El iPhone 17 está disponible en cinco colores: negro, lavanda, azul niebla, salvia y blanco, ampliando el abanico de opciones.

Sistema de cámaras

Apple ha dado un salto cualitativo en el apartado fotográfico del iPhone 17, introduciendo la innovadora cámara frontal Center Stage con sensor cuadrado, la primera en un iPhone. Este nuevo sensor permite capturar selfies en formatos vertical y horizontal sin necesidad de girar el teléfono, ofreciendo un campo de visión más amplio y una resolución de hasta 18 MP para fotos con mayor nivel de detalle. En videollamadas, esta cámara usa inteligencia artificial para mantener al usuario centrado y estable en el encuadre.

En la parte trasera, el iPhone 17 apuesta por un sistema Dual Fusion de cámaras con sensores de 48 megapíxeles para todas las lentes. La cámara principal Fusion captura imágenes nítidas con un telefoto de calidad óptica 2x integrado, funcionando casi como dos cámaras en una. La cámara ultra gran angular de 48MP permite fotografías con un campo de visión expandido, además de capturar detalles macro con gran precisión.

Los videos se graban en 4K60 fps con Dolby Vision HDR, con funciones creativas como modo Cinético y modo Acción. Adicionalmente, el iPhone 17 graba audio espacial para una experiencia inmersiva, con opciones para ajustar el sonido tras la captura, minimizar ruido ambiental y viento.

Con el Chip A19

En el núcleo del iPhone 17 está el chip A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros de tercera generación. Este procesador ofrece un rendimiento hasta 1.5 veces superior al chip A15 Bionic del iPhone 13, con una GPU cinco núcleos que es más de dos veces más rápida, proporcionando gráficos impresionantes para juegos y multitarea.

El A19 incluye un motor neuronal avanzado con 16 núcleos para potenciar funciones de inteligencia artificial integradas en iOS 26, como traducción en tiempo real y mejoras en fotografía computacional. Este potente chip también optimiza la eficiencia energética, permitiendo una batería que dura todo el día con hasta 30 horas de reproducción de video, ocho horas más que la generación anterior. La carga rápida permite alcanzar el 50% de batería en solo 20 minutos con adaptadores USB-C de alta potencia.

Conectividad y software

El iPhone 17 incorpora el nuevo chip inalámbrico N1 diseñado por Apple, que soporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando significativamente la conexión y estabilidad en funciones como Personal Hotspot y AirDrop.

Además, estrena soporte para eSIM, ofreciendo una manera más segura, flexible y conveniente de conectividad. Algunos países contarán con modelos exclusivamente eSIM, facilitando la gestión de planes internacionales y evitando pérdidas físicas de SIM.

El sistema operativo iOS 26 trae una experiencia visual renovada con Liquid Glass, nuevas capacidades de Apple Intelligence incluyendo traducción en vivo y búsqueda visual avanzada, mejoras en aplicaciones clave y un nuevo centro para juegos con la app Apple Games.

Accesorios

Apple presenta accesorios diseñados para complementar el iPhone 17, como fundas de silicona con MagSafe en cinco colores y una correa cruzada ajustable hecha de hilos 100% reciclados.

Está fabricado con un 30% de materiales reciclados, incluyendo aluminio y cobalto, además de utilizar un 35% de energía renovable para su producción. El dispositivo es durable y reparable, con embalaje 100% reciclable.

Está disponible desde el 19 de septiembre con opciones de almacenamiento de 256GB y 512GB, marcando un nuevo estándar para el iPhone base.

