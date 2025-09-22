Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'EA Sports FC 26' y 'Silent Hill f' destacan en una semana grande

De nuevo, un lunes más estamos aquí puntuales a nuestra imprescindible cita con las novedades en el sector de los videojuegos. Los próximos días se presentan interesantes, así que rápidamente comenzamos a repasar la lista de los destacados que se lanzarán entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025 para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los nombres más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Los estrenos más relevantes de los próximos días recaen en la llegada de dos pesos pesados de las dimensiones de ‘EA Sports FC 26’, la siguiente edición del conocido formato deportivo y ‘Silent Hill f’, que supone el regreso de la franquicia con un título nuevo en 13 años (el último juego nuevo de la saga fue ‘Silent Hill: Downpour’ en 2012). Ambos se publicarán junto a otras propuestas tan interesantes como ‘Sonic Racing: CrossWorlds’, ‘Baby Steps’, ‘Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian’ y ‘Hotel Barcelona’ entre muchos otros. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

22 de septiembre

‘ENDLESS Legend 2’ (PC)

‘Brews & Bastards’ (PC, Xbox Series X|S)

23 de septiembre

‘Baby Steps’ (PS5, PC)

‘Forgive Me Father 2’ (PS5, Xbox Series X|S)

‘Sworn’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

‘Wizordum’ (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

24 de septiembre

‘Beat Hazard Arcade’ (PS5, PS4)

25 de septiembre

‘Sonic Racing: CrossWorlds’ (PS5, PS4, Xbox Series, One, Switch, Switch 2, PC)

Arcade de conducción con circuitos que alternan tierra, mar, aire y secciones de salto entre dimensiones mediante anillos de viaje. Plantilla de personajes reconocibles, objetos para alterar la carrera y atajos que se activan con buena trazada. Incluye modos individuales y multijugador local y en línea, con progresión basada en pruebas y torneos.

'Sonic Racing: CrossWorlds'

‘Agatha Christie: Death on the Nile’ (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

‘Mamorokun Recurse’ (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC)

‘Meteorfall: Krumit’s Tale’ (PS5, PS4, PC)

‘Republic of Pirates’ (PS5, Xbox Series X|S)

‘Silent Hill f’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

El último juego de la saga de Konami, es un Survival horror ambientado en el Japón rural de los años sesenta con Hinako Shimizu como protagonista. Sistema de estamina, cordura, vida y durabilidad que condiciona combate y gestión de recursos. Armas improvisadas de corto alcance, criaturas con diseño orgánico perturbador y un tratamiento sonoro con firma de Akira Yamaoka.

'Silent Hill f' – Tráiler

26 de septiembre

‘Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian’ (PS5, Switch, PC)

‘Cladun X3’ (PS5, PS4, Switch, PC)

‘Hotel Barcelona’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

‘NBA Bounce’ (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)

‘EA Sports FC 26’ (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)

La nueva versión del juego de fútbol de Electronic Arts, se anticipa como una experiencia moldeada por las opiniones de la comunidad, un juego rediseñado escuchando las sugerencias de los jugadores. La jugabilidad ofrece dos estilos de juego configurables. Uno más realista orientado a la experiencia de partido hacía una simulación más pausada en Carrera, mientras que la vertiente más competitiva prioriza respuesta y consistencia para Ultimate Team y Clubs. Cambios en recompensas y estructura de FUT Champs y Rivales, acceso rápido a opciones tácticas y ajustes generales de control y animaciones.

'EA Sports FC 26' - Launch Trailer

Semana de otoño en marcha

Con el cambio de estación llegan los primeros estrenos destacados de cara a lo que queda de temporada, que irán cayendo poco a poco como las hojas de otoño. En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.