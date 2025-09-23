Heretics y GIANTX ponen acento español en París y sellan su pase a los playoffs

El tramo decisivo en París llega con grandes noticias para la escena nacional. Concretamente, Team Heretics completa un recorrido limpio y cierra su grupo con un 2–0 ante T1. GIANTX certifica un cierre muy serio frente a Xi Lai Gaming por 2–0 y asegura una plaza que parecía cuesta arriba al inicio del torneo. Los dos avanzan a eliminatorias con buenas sensaciones.

Heretics firma un grupo impecable

Los madrileños controlan el ritmo, gestionan economía y no conceden margen en puntos calientes. El cruce ante T1 queda resuelto por 2–0 con un juego coral que respalda cada ajuste entre pausas y cambios de lado.

Marcador final - Team Heretics 2 - 0 T1

GIANTX se gana el billete con solvencia

Tras un estreno de altos vuelos ante Sentinels y un tropiezo ante Paper Rex, el equipo español reordena ideas y golpea cuando debe. Xi Lai Gaming cae por 2–0 en una serie de lectura rápida y cierres limpios. El pase confirma que el nivel está para discutirle la victoria a cualquiera en esta cita.

Marcador final - GIANTX 2 - 0 Xi Lai Gaming

El panorama internacional

La jornada deja un resultado soñado con el 2–1 de Team Liquid sobre EDward Gaming, campeón vigente, que se despide en grupos. FNATIC se queda con la primera plaza de su grupo tras un 2–1 ante MIBR. Paper Rex y NRG continúan con paso seguro y se mantienen en la pugna por la parte alta.

Prepárate para lo que viene

Queda por definirse el cuadro completo para conocer los cruces de eliminatorias. Cada mapa y cada elección de agente inclina duelos por márgenes mínimos, de ahí que la gestión de las rotaciones pese como una losa en los cierres. Heretics llega con automatismos afinados y GIANTX se especializa en respuestas rápidas entre mapas y mantiene la sangre fría en rondas decisivas.

Dónde ver los partidos

Como es habitual, tan solo recordar que todos los partidos se emiten en directo con comentarios en castellano en el canal de Twitch de VALORANT España. El calendario y los emparejamientos están disponibles en las páginas de soporte oficiales del torneo.