¿Cuánto podría costar PlayStation 6? Analizamos las estimaciones más realistas

Por ahora, todo lo relacionado con la futura PlayStation 6 sigue siendo un terreno dominado por rumores y suposiciones, aunque algunos datos permiten trazar una línea entre las filtraciones y los precedentes reales de Sony.

Fecha estimada para el estreno de PS6

No pocos informes oficiosos apuntan a una posible ventana de lanzamiento en 2027, pero la compañía no ha realizado ningún anuncio oficial. También circulan comentarios sobre que la próxima Xbox podría ofrecer mayor potencia, algo que situaría a PS6 en un escalón algo más contenido técnicamente para reducir costes.

Otra posibilidad que se da prácticamente por segura (aunque sin confirmar) es la existencia de varios modelos de consola, al menos uno con lector de discos y otro completamente digital, siguiendo la estrategia comercial que Sony ha mantenido con PS5. También se especula con una versión portátil.

Donde sí hay referencias verificables es en la generación actual. Pasamos a ello: PlayStation 5 llegó al mercado en 2020 con un precio de 399,99 euros para la versión digital y 499,99 euros para la versión con Blu-ray. Estas referencias sirven como base para estimar el posible rango de precios de su sucesora.

Factores que influirán en el precio

A la hora de calcular cuánto podría costar la próxima consola de Sony, entran en juego varios elementos económicos y técnicos. El primero es el coste de los componentes, que incluye desde los chips de fabricación avanzada y la memoria hasta el almacenamiento interno y la unidad óptica, cuyos precios han ido en aumento durante los últimos años.

A ello se suman la inflación global y los costes logísticos derivados del transporte y la distribución, que también se han elevado desde el lanzamiento de PS5. Finalmente, los tipos de cambio y la fiscalidad son factores determinantes, ya que los precios en dólares estadounidenses no incluyen impuestos, de modo que el precio final en euros suele ser más alto una vez se aplica el IVA en los distintos mercados europeos.

Estimación a la baja

En conjunto, estos factores hacen que sea poco probable que PS6 llegue al mercado a un precio inferior al de PS5, especialmente si Sony busca mantener márgenes de beneficio sostenibles sin comprometer las especificaciones técnicas de la consola. Con todo lo anterior, lo razonable es anticipar un punto de partida cercano a 499 euros para un modelo digital y un modelo con lector en una franja superior.