The Elder Scrolls Online estrena Temporadas del Culto del Gusano parte 2 para PC y Mac

Cumpliendo con lo prometido, ZeniMax Online Studios y Bethesda Softworks han publicado en PC/Mac ‘The Elder Scrolls Online: Temporadas del Culto del Gusano, parte 2’. Esta nueva actualización continúa la historia iniciada en junio, llevando a los jugadores a la oscura región del Solsticio Oriental, donde deberán enfrentarse al Culto en la conclusión de la saga. El lanzamiento también incluye la Actualización 48, que aporta correcciones, mejoras y nuevos eventos gratuitos para todos los jugadores.

Cómo acceder la parte 2 de las Temporadas del Culto del Gusano

Para tener acceso al contenido de la Parte 2, antes tiene que haber concluido el evento Batalla por el muro convulso en el servidor en cuestión. A partir de ahí, los jugadores podrán explorar el Solsticio Oriental, nombre que recibe una zona completamente nueva con jefes de mundo inéditos, incentivos y una mazmorra pública, que además sirve como escenario para la conclusión de la narrativa del ‘Culto del Gusano’, que es una continuación directa de la historia que comenzó hace una década en ‘TESO’.

Parche para el juego base

En el plano de las novedades que se aplican al conjunto general, la actualización 48, disponible gratuitamente, incluye correcciones, ajustes de equilibrio y novedades para todos los jugadores, entre ellas cambios en el sistema de marcadores y un nuevo evento llamado Semana de los Corazones.

Consolas y plazos

Los usuarios de consolas Xbox y PlayStation tendrán que esperar un poco más para acceder a la segunda parte del ‘Culto del Gusano’ y la actualización 48, que se lanzará para sus sistemas el 12 de noviembre. En todo caso, este paquete se incluye en el pase de contenido 2025 y en la edición premium 2025. El título está disponible para PC y macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.