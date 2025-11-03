¿Silent Hill 2 Remake llegará a Xbox Series X|S? Algunos listados oficiales lo acreditan

El popular remake de ‘Silent Hill 2’ podría dar el salto a Xbox Series X|S, algo que parece cada vez más cercano tras aparecer entre las novedades del boletín de la ESRB. La incorporación al organismo de clasificación estadounidense suele preceder a un anuncio o lanzamiento, pero no siempre implica la revelación de una fecha inmediata.

Solo para audiencias maduras

La clasificación de ‘Silent Hill 2 Remake’ en Xbox se mantiene sin cambios, como era de esperar. El juego conserva su clasificación M, que significa "Mature" o para mayores de 17 años. Para sumergirse en el espíritu del juego y de Halloween, vale la pena recrear parte de la violencia mencionada: “El combate se destaca por disparos realistas, gemidos de dolor y efectos de salpicaduras de sangre”. La publicación incluso menciona “personajes empalados” y una muerte específica que podría considerarse un spoiler.

Silent Hill 2 / .

No parece una coincidencia

La filtración en este momento aumenta las posibilidades de que pronto se anuncie el remake de ‘Silent Hill 2’ para Xbox. Además de la celebración de Halloween, el juego cumplió recientemente su primer aniversario y se añadió al catálogo de títulos disponibles para los suscriptores de PS Plus el 21 de octubre.

Conviene recordar que el remake de ‘Silent Hill 2’ de Bloober Team se lanzó el 8 de octubre de 2024, en PS5 y PC. En general, la recepción ha sido positiva y ahora probablemente llegará a un público mayor. El tráiler oficial de PlayStation indicaba exclusividad en consolas durante un año, por lo que el final de ese periodo encaja con un posible salto a Xbox. Sin embargo, este tipo de acuerdos rara vez se confirman oficialmente.

Contenido descargable perdido en la niebla.

El aniversario del remake de Silent Hill 2 despertó la esperanza de los fans del clásico de que por fin se anunciara algún paquete de contenido descargable extra para el juego. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad sobre el llamado ‘Born from a Wish’.

De hecho, las novedades al respecto han supuesto un jarro de agua fría para sus seguidores, ya que la actriz de la nueva versión del personaje de María comentó que hasta el momento no se ha filmado nada relacionado con el contenido extra mencionado. También afirma que intentó hablar con Konami y Bloober Team sobre el tema, pero que "no sabe nada más".