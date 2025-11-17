Donkey Kong podría estrenar su propia película en 2028, la producción ya estaría en marcha

Nintendo continúa con su agresiva política de producciones cinematográficas para tomar al asalto (también) a la gran pantalla. Tras el rotundo éxito de ‘Super Mario Bros.: La Película’, y con ‘Super Mario Galaxy: La Película’ y ‘The Legend of Zelda’ ya en marcha, ha entrado en escena un nuevo contendiente y es realmente fuerte. Se trata nada menos que de Donkey Kong. Según indican varios hilos y filtraciones, la película estaría ya en producción y tendría como objetivo un estreno en 2028, aunque la información todavía no es oficial.

El gorila pide paso

Desde que Mario y compañía se alzaron con la película basada en un videojuego más taquillera de la historia, la política de Nintendo en este ámbito se ha transformado en una carrera desenfrenada. Incluso su presidente, el siempre amable Shuntaro Furukawa, confirmó que están realmente centrados en crear adaptaciones de calidad con la participación directa de la compañía en cada etapa sobre un calendario de lanzamientos constante. Es decir, se ha decidido convertir su insuperable catálogo en una línea continuada de éxitos de taquilla.

Donkey Kong / Redacción

Con esto en mente y teniendo en cuenta el calendario que tiene por delante la casa de Tokio, la película de DK debería estrenarse en cines alrededor de 2028 si se cumplen estas previsiones. Para reforzar aún más esta teoría, un registro en la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. revela una nueva obra registrada bajo el nombre de "Untitled Donkey Kong Project; Motion picture” firmada por Nintendo y Universal Pictures.

No es difícil imaginar por qué es el turno del gorila

Donkey Kong se ha convertido en uno de los mejor situados en popularidad tras el éxito de ‘Donkey Kong Bananza’ y su aparición en ‘Super Mario Bros.: La Película’, donde interpretó al temperamental príncipe del Reino de los Kong. Para la película en solitario, todo indica que Seth Rogen volverá a encarnar al gorila gigante, recuperando ese humor característico que marcó su debut.

Aun así, conviene ser cauteloso

Nada de esto se ha confirmado oficialmente, pero la estimación de 2028 cuadra perfectamente en la estrategia de Nintendo, que ya ha confirmado su intención de mantener un ritmo constante de apuestas cinematográficas. Con el estreno de ‘Super Mario Galaxy: La Película’ el 3 de abril de 2026 y ‘The Legend of Zelda’ programado para el 7 de mayo de 2027, ‘Donkey Kong’ completaría un trío inmejorable en 2028.

El asalto al cine ya es imparable

Mientras tanto, hay muchas miradas puestas en la aventura espacial de Mario, Luigi y Peach, que incluso incluye a la Princesa Rosalina, los Lumas y Bowser Jr., decidido a salvar a su padre encogido. En cuanto a ‘The Legend of Zelda’, el rodaje continúa a buen ritmo en Nueva Zelanda, aumentando aún más la expectación en torno a la adaptación con actores reales.

Si los rumores son ciertos, Donkey Kong será el próximo en llegar a los cines, y 2028 se perfila como el comienzo de una nueva era para el gorila más famoso (y querido) de los videojuegos. Como siempre, nos mantendremos muy atentos a cualquier novedad que se produzca al respecto de la aventura cinematográfica de DK.