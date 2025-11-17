'Red Dead Redemption' se relanza con mejoras gráficas e integración con PS Plus y Netflix Games

Buenas noticias para los amantes de los grandes westerns, porque el clásico de Rockstar Games ‘Red Dead Redemption’ se ha relanzado para PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, iOS y Android con mejoras gráficas, contenido adicional y una actualización gratuita para las versiones anteriores.

Aluvión de plataformas

Además, el título se integra al catálogo de Netflix Games, permitiendo a los suscriptores descargarlo y jugarlo sin coste adicional. No obstante, si te encuentras entre los jugadores que ya poseen el título en formato digital para PS4, Switch o la versión retrocompatible de Xbox One, podrás actualizarlo de forma gratuita conservando todo el contenido adquirido, es decir, progreso, paquetes de material extra y datos guardados.

Una imagen de 'Red Dead Redemption'. / .

Mejoras de contenido y técnicas

La nueva versión de ‘Red Dead Redemption’ incluye todo el contenido de la expansión ‘Undead Nightmare’, además de los extras de la ‘Edición Juego del Año’, garantizando una experiencia completa y actualizada para las nuevas consolas. Sin dejar el tema de los sistemas de nueva generación, el juego suma importantes mejoras gráficas como compatibilidad con HDR, resolución hasta 4K y 60 fotogramas por segundo en PS5 y Xbox Series. En el caso de Switch 2 incorpora características de hardware específicas como DLSS, compatibilidad con HDR y ratón, así como un rendimiento estable a 60FPS.

Tal y como lo dejaste

También podrás continuar recorriendo el Viejo Oeste tal y como lo dejaste en la anterior versión. Por ejemplo, los usuarios de PS4 y de Switch pueden importar sus partidas guardadas directamente a PS5 y Switch 2, conservando las misiones, el progreso y el contenido desbloqueado sin necesidad de empezar el juego desde cero.

Además del relanzamiento, ‘Red Dead Redemption’ será uno de los títulos que se incorporarán al catálogo de PS Plus Extra y Premium, así como en la biblioteca de juegos de GTA+. Esto sucederá a partir del 2 de diciembre, cuando la casa nipona dará acceso inmediato a los suscriptores del servicio, ampliando por el camino la presencia de la franquicia en la actual generación de consolas.

Un clásico sin igual

Lanzado originalmente en mayo de 2010 para PS3 y Xbox 360, ‘Red Dead Redemption’ es un western de acción y aventura desarrollado por Rockstar San Diego y publicado por Rockstar Games. Considerado el sucesor “espiritual” de ‘Red Dead Revolver’ (2004), el título se ambienta en 1911, durante el declive del Viejo Oeste americano.

El juego narra la historia de John Marston, un antiguo forajido que se ve obligado a cazar a los últimos miembros de su antigua banda a cambio de la libertad de su familia. La narrativa combina un mundo abierto, misiones y enfrentamientos contra diversos enemigos, mientras el jugador recorre pueblos, desiertos, bosques y aldeas emblemáticas del Oeste americano.

El legado de John Marston

Su relanzamiento representa una oportunidad para que las nuevas generaciones disfruten del clásico que consolidó la franquicia y expandió la reputación de Rockstar Games en el género de mundo abierto. Con gráficos actualizados, compatibilidad con nuevas plataformas e integración con servicios como Netflix Games y PlayStation Plus, esta revisión fortalece aún más el legado del carismático John Marston.