Violación de la privacidad
Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital española por competencia desleal en Facebook e Instagram
Un juzgado condena el gigante tecnológico estadounidense a indemnizar a decenas de medios de comunicación de España al infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos
Sentencia histórica contra Meta. Un juzgado de Madrid ha condenado este jueves al gigante tecnológico estadounidense a pagar una multa de hasta 479 millones de euros con la que indemnizará a la prensa digital española por competencia desleal en sus dos principales plataformas, Facebook e Instagram.
La sentencia se debe a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg habría violado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la pionera normativa de la Unión Europea que garantiza la privacidad de los usuarios.
La resolución, dictada este miércoles por el Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid, responde a la demanda interpuesta por la Asociación de Medios de Información (AMI), que señalaba que esa publicidad comportamental suponía una "ventaja competitiva significativa" para Meta frente al tratamiento de los anuncios que hace la prensa digital en España.
