'Metroid Prime 4': Beyond hace realidad el sueño de Switch

Una semana más, aquí estamos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 1 y el 5 de diciembre en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, entre los que se encuentra algún estreno muy esperado y un buen puñado de propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Diciembre comienza con un ritmo inmejorable gracias al estreno de producciones tan esperadas como ‘Metroid Prime 4: Beyond’, que llega a ambas versiones de Switch tras largos años de espera por parte de sus seguidores. El juego de Nintendo comparte cartel con el regreso del épico ‘Red Dead Redemption’ para dispositivos de la generación actual con mejoras visuales y de rendimiento. Pero hay otras propuestas tan atractivas como el prometedor ‘Marvel Cosmic Invasion’, ‘Octopath Traveler 0’ y el brutal ‘Let It Die: Inferno’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

1 de diciembre

‘Sleep Awake’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Marvel Cosmic Invasion’ (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

‘Cosmic Invasion’ es un juego con un aire retro, similar a ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge’ y otros exponentes de género más recientes. Ofrece un estilo beat 'em up que recuerda a los clásicos de los 80 y 90, popularizados en las recreativas y consolas de la época. El formato presenta una historia que gira en torno a una invasión intergaláctica, forzando alianzas improbables entre personajes icónicos de Marvel. Cabe destacar que es compatible con multijugador y juego cruzado entre plataformas.

2 de diciembre

‘Destiny 2: Renegades’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Two Point Museum: Zooseum’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Fallout 76 – Burning Springs’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Helldivers 2 – Warbond Python Commandos’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Red Dead Redemption’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, móviles)

‘Red Dead Redemption & Undead Nightmare’ es el nombre que recibe la revitalización del western clásico de Rockstar, que se presenta ante un nuevo público con una versión para plataformas actuales (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y dispositivos móviles). La historia pone al jugador en la piel del carismático John Marston en un Viejo Oeste al borde de la extinción, con un viaje donde debe lidiar con la lealtad, la traición y la lucha por la supervivencia, en una narrativa que combina drama, acción e intensos dilemas morales. Esta edición incluye la expansión ‘Undead Nightmare’ y ofrece mejoras de resolución y rendimiento como 4K y 60 FPS en consolas de nueva generación, HDR y modo tipo ratón en Switch 2, además de su incorporación al catálogo de Netflix Games en móviles.

3 de diciembre

‘Genshin Impact – A Nocturne of the Far North’ (PS4, PS5, PC, iOS, Android)

‘Let It Die: Inferno’ (PS5, PC)

‘Let It Die: Inferno’ recupera el brutal y caótico universo de la franquicia, pero esta vez lo hace con nuevos elementos de juego y escenarios para ejecutarlos. Además del clásico entorno oscuro, ofrece combates intensos, armas variadas y enemigos diversos, todo ello en medio de la acción frenética característica de la serie. Las versiones de PS5 y PC incorporan mejoras técnicas, con gráficos más detallados, rendimiento optimizado y un sistema de progresión actualizado. Por último, incorpora un sistema de recompensas ajustado a los niveles de dificultad más altos.

4 de diciembre

‘Octopath Traveler 0’ (PS5, PS4, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

‘Blood: Refreshed Supply’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

‘Routine’ (Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Cloudheim’ (PC)

‘Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Gran Turismo 7 – Power Pack’ (PS5, PS4)

‘Metroid Prime 4: Beyond’ (Switch, Switch 2)

‘Metroid Prime 4: Beyond’ marca el regreso triunfal de Samus Aran en una aventura que expande su universo con nuevos planetas, áreas interconectadas y enemigos alienígenas. La aventura combina una nueva historia con los mecanismos de exploración al más puro estilo clásico de la serie. Además, en Switch 2, tendrá un aspecto más moderno gracias a la potencia de la nueva consola.

5 de diciembre

‘Marble Odyssey: Sandbox’ (PC)

Ya se percibe el aroma festivo

¿Qué te parecen los juegos que están pendientes de estreno? Con este arranque de diciembre empieza a notarse el ambiente previo a las fiestas, tanto en las calles como en la agenda de lanzamientos. Entre el regreso de ‘Red Dead Redemption’ con su paquete completo junto a ‘Undead Nightmare’, la vuelta de Samus en ‘Metroid Prime 4: Beyond’ y las peleas superheroicas de ‘Marvel Cosmic Invasion’, hay material más que suficiente para ir organizando tardes de juego mientras se encienden las luces y se llena la casa de polvorones. En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras pasiones virtuales.