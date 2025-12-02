Dead Rising podría regresar con una aventura ambientada en Hollywood y protagonizada por Frank West

Como los muertos vivientes que inundan las portadas de sus juegos, la franquicia ‘Dead Rising’ podría estar preparando su regreso. Según un informe de MP1st, Capcom está desarrollando una entrega con la que pretende traer de vuelta a Frank West, el carismático protagonista del primer juego. Ahora el obstinado fotoperiodista se pondrá al frente de una historia completamente ambientada en un complejo de estudios cinematográficos de Hollywood.

¿Qué sabemos de ‘Rec’?

El proyecto, aún sin anuncio oficial, circula internamente bajo el nombre clave "Rec", un nombre que, de por sí, ya alude al uso de la cámara y al tono cinematográfico de la entrega. La publicación especializada afirma que el desarrollo está en marcha desde al menos 2023 y que el lanzamiento de ‘Dead Rising Deluxe Remaster’ en 2024 se ha interpretado como una especie de prueba de mercado, una forma de evaluar la recepción de los seguidores antes de avanzar con un nuevo capítulo.

Dead Rising. / .

Con este contexto, el regreso de Frank, sumado a la ambientación cinematográfica, sugiere un intento serio de Capcom por revisitar los elementos más consolidados de la franquicia original, pero con un nuevo contexto narrativo capaz de revitalizar el universo tras años de silencio.

Hollywood como prisión y escenario

El escenario promete ser uno de los principales puntos de interés del proyecto. La historia se desarrollaría en unos estudios cinematográficos completamente aislados del mundo exterior, donde un excéntrico director actúa como antagonista. Este villano transformará el recinto en una pesadilla cuidadosamente guionada con sus zombis, retos mortales y situaciones extremas que se impondrán a Frank West y otros supervivientes como parte de su obsesión por crear la "película perfecta" bajo la amenaza de volar todo el complejo si no se sigue su "guion".

Con estas pistas, parece que la estructura cerrada que se ha convertido en uno de los pilares de la franquicia desde el primer juego se mantendrá. Al igual que el centro comercial Willamette servía como un gran "laberinto" mortal, el estudio cinematográfico funcionará como un escenario repleto de decorados temáticos, pasillos de producción, almacenes, decorados falsos y zonas de rodaje.

Dead Rising. / .

Mecánicas, personajes y soluciones familiares

La secuela también debería recuperar varios elementos tradicionales como sus clásicos Psicópatas, ahora reinterpretados como enviados del director y actuando como mini-jefes con comportamientos excéntricos. Tampoco faltarán los clásicos supervivientes a rescatar, que en esta ocasión serían actores y miembros del equipo técnico escondidos en las instalaciones del estudio.

Se pueden esperar toneladas de armas improvisadas, incluidas las absurdas combinaciones que han sido un sello distintivo del juego desde ‘Dead Rising 2’, además de la clásica cámara fotográfica de Frank West, con la cual el personaje es capaz de capturar el terror, el humor y el absurdo de muchas situaciones.

La información también sugiere el regreso de Isabela, un personaje esencial del primer juego que participaría en la investigación del virus responsable del nuevo brote. Su presencia refuerza la idea de que Capcom pretende posicionar este nuevo ‘Dead Rising’ en una línea directa del original, respetando la cronología y la base ya conocida por los jugadores.

¿Cómo habría sido Dead Rising 5?

Junto con la información sobre el nuevo proyecto, han surgido detalles sobre el cancelado ‘Dead Rising 5’. Según la exdesarrolladora Marie Mejerwall, el título pretendía regresar a las raíces de la serie recuperando a los icónicos Psicópatas, ausentes en ‘Dead Rising 4’, algo que generó un rechazo evidente entre buena parte de los jugadores.

Dead Rising. / .

Mejerwall explica que las batallas habrían sido más variadas e intensas con enemigos distintivos y enfrentamientos elaborados. El juego se estaba desarrollando con Unreal Engine 5 y habría supuesto un avance tecnológico y de escala considerable, pero la editora optó por cancelar el proyecto. La creativa lamenta la situación y admite que le entristece que el juego nunca llegara a ver la luz del día. La cancelación se produjo tras el cierre de Capcom Vancouver en 2018, dejando a la franquicia en una especie de limbo creativo. Desde entonces, no se ha anunciado ningún nuevo título, hasta ahora, con este movimiento que finalmente parece reanimar la marca.

Dead Rising Deluxe Remaster – Announcement

¿Será capaz Capcom de recuperar Dead Rising?

De confirmarse, la entrega apostará por revitalizarse respetando sus orígenes bajo técnicas actuales. La ambientación hollywoodense, el regreso de Frank West y un excéntrico antagonista crean una combinación que podría conectar con sus anteriores seguidores y despertar la curiosidad de muchos nuevos, porque si algo ha sabido ofrecer siempre ‘Dead Rising’, es espectáculo, y esta vez, el escenario será literalmente un plató cinematográfico.