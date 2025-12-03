Amazon lanza una nueva generación de su chip de IA, Trainium 3, para competir con Nvidia

Amazon Web Services (AWS), filial de Amazon, anunció este martes la nueva generación de su chip de inteligencia artificial (IA), Trainium 3, con el que la empresa fundada por Jeff Bezos busca rivalizar con Nvidia, líder en ese sector.

La firma anunció hoy -en su evento anual- que sus servidores equipados con Trainium 3 ofrecen un rendimiento 4,4 veces superior y que presentan un rendimiento energético "significativamente mejorado" respecto a la generación precedente.

Anteriormente, AWS ya había anunciado una inversión de 50.000 milllones de dólares para ampliar su capacidad de computación para IA y servicios de rendimiento, que incluían la construcción de 1,3 gigavatios adicionales en centros de datos federales.

Así mismo, la empresa anunció una alianza con Sony para que la empresa japonesa utilice los servicios de AWS al desarrollar su Plataforma de Interacción en videojuegos, música y cine, y otra con Adobe para usar la infraestructura de la empresa para entrenar modelos de IA generativa y mejorar la interacción con clientes.

El lanzamiento de Trainium 3 también se produce en un contexto de fuerte competencia tecnológica, ya que Alphabet y Microsoft también están desarrollando sus propios chips de IA, si bien Nvidia sigue dominando el sector.

Amazon, cuyas acciones subieron el 0,23 % en Wall Street al cierre del parqué neoyorquino, espera que la combinación de chips propios, infraestructura de alto rendimiento y su colaboración con grandes socios le permita reducir costos y aumentar la eficiencia de aplicaciones de IA a gran escala, para consolidar su posición frente a sus rivales.

Por otra parte, la empresa con sede en Seattle (WA, EE.UU.) también adelantó hoy que ya está desarrollando su siguiente generación de chips, Trainium 4, que será compatible con la tecnología de interconexión NVLink de Nvidia.

Esto permitirá a los clientes combinar los chips de Amazon con GPUs de Nvidia, al mantener la interoperabilidad con los ecosistemas de IA ya existentes, según la firma.

El lanzamiento de Trainium 3 se enmarca también en la estrategia de AWS de reducir la dependencia de proveedores externos y ofrecer alternativas de hardware más económicas y eficientes, recoge la cadena CNBC, al tiempo que se asegura la compatibilidad con los sistemas ampliamente utilizados en la industria.

Entre los primeros usuarios de los nuevos servidores se encuentran empresas tecnológicas, startups de inteligencia artificial y laboratorios de investigación, que buscan optimizar costos y mejorar el rendimiento de sus modelos.

Con este movimiento, la empresa busca consolidar su liderazgo en servicios de IA en la nube y establecer su propia línea de chips como alternativa competitiva en un mercado en rápida expansión pero que también ha generado dudas por una posible burbuja bursátil.