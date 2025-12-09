Un Agente 47 en plena forma se aplica a fondo con Eminem en Hitman World of Assassination

Hay videojuegos que ofrecen una historia a sus jugadores, tramas realmente singulares que suelen dejar un buen sabor de boca y algún recuerdo indeleble durante años a la espera de la segunda parte. Pero hay otros proyectos que no paran de crecer durante años alrededor de un solo título.

Un buen ejemplo es ‘Hitman’, el juego en el que te vistes con la piel del mejor asesino del mundo, el Agente 47, que comenzó como un juego “tradicional” hace ya 25 años y tras tres entregas se convirtió en ‘Hitman World of Assassination’, una experiencia casi inabarcable que aglutina las tres primeras entregas y se amplía cada poco tiempo con nuevos encargos (asesinatos, si somos precisos). La fórmula ha resultado todo un éxito. No en vano, el Agente más efectivo del universo lúdico se encuentra en su mejor estado de forma.

La muerte no perdona

El caso de ‘Hitman’ es bastante particular dentro del espectro del ocio electrónico. Por ejemplo, su planteamiento de mecánicas permite publicar misiones con relativa facilidad en diferentes escenarios, con distintos objetivos y utilizando mecánicas variadas e imaginativas. Gracias a ello puede presumir de una generosa cantidad de modos de juego, misiones a elegir, campañas y misiones individuales, que se pueden jugar en local y que solo están disponibles en modo online. A la par de las nuevas experiencias también crece el número de DLC (contenido de pago que se puede adquirir por separado) y que permite que este formato, tras 25 años desde su primera versión, esté en mejor forma que nunca.

Eminem / .

Estos dos últimos años ‘Hitman’ ha experimentado un ciclo especialmente activo publicando cada poco nuevas misiones y temporadas, pero nos queremos fijar en un tipo especial de misiones, las de “Objetivo Escurridizo”, que hacen las delicias de sus jugadores y están basadas en acabar con la vida, en muchas ocasiones, de diferentes celebridades reales. Cada cierto tiempo, IO Interactive llega a acuerdos con alguna celebridad que quiere ser asesinada en ‘Hitman World of Assassination’, ya sea directamente o en la figura de algún personaje que interprete. Casi podríamos asegurar que ser asesinado por el Agente 47 se ha convertido en un extra dentro de la cultura pop.

Famosos que quieren morir

El primer personaje popular que fue asesinado por el Agente 47 fue Gary Busey, en 2016, célebre por sus papeles en películas como ‘Le llaman Bodhi’ o ‘Arma Letal’, a este le siguieron el actor Sean Bean ‘El Señor de los Anillos’, ‘007 GoldenEye’, conocido por morir incontables veces en la ficción o Conor McGregor. Recientemente, Jean Claude Van Damme y Mads Mikkelsen también han sido el objetivo del célebre sicario. Cierran esta lista dos celebridades mundiales Bruce Lee y Eminem. Por cierto, hemos disfrutado especialmente jugando a la misión de este último.

Eminem vs. Slim Shady

En este sentido, no está de más apuntar que hasta el 31 de diciembre de 2025 todos los jugadores que adquieran ‘Hitman World of Assassination’ para PC, consola, o aquellos que se descarguen su versión gratuita, podrán jugar la misión de Eminem, que consiste en acabar con su “gemelo gamberro” en la ficción Slim Shady. En esta ocasión se trata de una misión en un psiquiátrico muy especial, lleno de lujos, en el que tendremos que encontrar y eliminar al gemelo virtual de Eminem.

Eminem / .

La misión tiene una característica especial que permite moverse entre el mundo real y el onírico, ya que podremos atravesar los espejos y pasar “al otro lado”. No obstante, a pesar de estas peculiaridades las mecánicas se mantienen y como marcan las normas del sicario podremos crear distracciones, acabar con los guardias armados, escondernos, disfrazarnos y adoptar diferentes roles para poder avanzar en la misión.

Gráficamente, ‘Hitman World of Assassination’ nota el paso del tiempo sobre el motor propietario de IO Interactive en comparación con los actuales, pero mantiene un buen nivel de detalle en todas las plataformas. Su mejor baza es que los jugadores ya conocen las destrezas del Agente 47 y siempre podrán encontrar una forma creativa de acabar las misiones, que no tienen por qué hacerse de una sola forma. De hecho, que los usuarios puedan encontrar su propia vía para acabar con los objetivos forma parte de su éxito.

El asesinato selectivo no pasa de moda

Con este formato ‘Hitman’ es capaz de ofrecer incontables horas de juego y si nos hacemos con el control de sus mecánicas, que son muy accesibles, nos permitirá completar misiones de asesinato en todas las ciudades del mundo, con las armas que podamos imaginar y de todos los modos posibles. Es un placer culpable el de sus seguidores, que incluso pueden acabar con la vida de celebridades, en principio tan solo por tiempo limitado, pero sin límite alguno si adquieren el DLC.

Un último detalle

Si fallas la misión de matar a Eminem, como de cualquier otro ‘Objetivo Escurridizo’ (así se llama el modo de juego) tendrás que esperar 30 minutos para volver a intentarlo. Recuerda, solo podrás acabar con él hasta el 31 de diciembre, tanto en la versión de pago como en la gratuita. Si adquieres el DLC no será necesario esperar 30 minutos si fallas y podrás intentarlo más allá del último día del año.