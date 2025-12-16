'A Safehouse in the Hills' trae de vuelta a Michael De Santa a GTA Online en una intensa trama de vigilancia

Rockstar vuelve a ponernos tras la pista de Michael De Santa con una expansión repleta de posibilidades. Concretamente, reaparece en el contexto de los eventos de la nueva y monumental expansión de ‘GTA Online’, titulada ‘A Safehouse in the Hills’, disponible desde el 10 de diciembre de 2025 en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Lo hace como merece uno de los grandes personajes en la historia de los videojuegos, con relevancia en la trama, escenas nuevas y una línea de encargos que, por cómo está planteada, suena casi como un capítulo tardío de la historia de ‘Grand Theft Auto V’. De modo que ponte cómodo porque han pasado doce años desde el estreno de ‘GTA V’ y durante la travesía, el modo online ha ido recogiendo y ampliando piezas del universo criminal de Los Santos. Con esta actualización, esa conexión se refuerza todavía más.

Michael nunca dejó Los Santos

‘A Safehouse in the Hills’ se sitúa tiempo después de los eventos que cerraron la campaña del quinto capítulo numerado de la franquicia y presenta un Michael vivo y activo, aunque se percibe el paso del tiempo en él. Aparece más marcado, con un aire de veterano que ha bajado un poco el volumen, pero que sigue cómodo en terreno turbio. Con todo esto, las misiones van dejando pequeñas pistas sobre su vida reciente. El tono general se acerca a esa criminalidad de guante blanco que tan bien interpreta el personaje, con una mezcla de lujo, tensión y problemas que nunca desaparecen.

Una imagen de 'A Safehouse in the Hills'. / .

KnoWay Out y una red de vigilancia masiva

La línea principal del contenido se llama KnoWay Out. Aquí el jugador se mueve junto a Michael y Avi Schwartzman para tumbar una red de vigilancia a gran escala, levantada por una empresa de vehículos autónomos. La historia se apoya en el mismo tipo de narrativa que suele usar la serie cuando habla de datos, grandes tecnológicas y control social, con tiroteos, huidas y escenas de personajes reconocibles.

¿Te hace falta algo de dinero?

En paralelo a estas novedades, también se ha preparado algún incentivo directo para los menos ahorradores. Así, la actualización incluye una bolsa que añade 400.000 GTA$ extra al líder de la banda que consiga frenar los planes de la compañía detrás de esa red.

Tres mansiones en las colinas y una nueva agencia inmobiliaria

El otro gran bloque de la actualización está en el mercado de propiedades. Por primera vez, el juego permite comprar mansiones de gran tamaño en las colinas de Los Santos a través de Prix Luxury Real Estate. Son tres:

La villa Richman

La finca Tongva

La residencia Vinewood

Una imagen de 'A Safehouse in the Hills'. / .

Todas se sitúan en zonas caras de la ciudad y se plantean como bases de operaciones. Se entregan con una entrada amplia para el vehículo personal, helipuerto en la azotea con un Volatus incluido y un garaje con espacio para veinte coches. Por dentro se percibe la intención de convertirlas en un centro de mando. Hay opciones para montar salones privados, casetas para mascotas, un taller dentro de la finca, vitrinas para trofeos y un podio donde exhibir el coche que quieras dejar como pieza principal.

Un hogar pensado para gestionar el negocio sin moverte

Estas mansiones se venden como algo más que un sitio donde reaparecer tras morir o guardar coches. Funcionan como una especie de hogar multiuso. Cada propiedad incorpora un asistente de inteligencia artificial con funciones prácticas. Permite viajar de forma inmediata a otras propiedades, organizar fiestas privadas o abiertas, y subir la producción de distintos negocios sin moverte del sofá.

A todo lo anterior añade un terminal maestro para manejar a distancia buena parte del imperio criminal. Por el lado del bienestar de los millonarios de Los Santos, se añaden zonas de yoga y equipamiento de gimnasio con mejoras temporales de estadísticas, piscina, bañera de hidromasaje y un salón de belleza con barbero y tatuador residente. El paquete se remata con detalles como caseta para perros, cama para gatos, y la opción de contratar un equipo de seguridad especializado que reduce, e incluso puede anular, ataques a tus negocios.

Coches nuevos para el día a día del triunfador

Como suele pasar en estas actualizaciones, ‘A Safehouse in the Hills’ también amplía el catálogo de vehículos. Entre las incorporaciones aparecen el Pfister X-treme con estética futurista, el Übermacht Sentinel XS4 con ecos de berlina clásica y el Grotti GT750 con un toque retro. Todos se colocan en el tramo alto del mercado.

Una imagen de 'A Safehouse in the Hills'. / .

Además, el inhibidor de fijación de misiles amplía compatibilidad y pasa a funcionar con alrededor de medio centenar de vehículos más, incluyendo modelos que no traen armamento de serie. También llegan retoques para el modo Libre y para modos Adversario de temporada, junto con gestos nuevos.

Un creador de misiones más completo

No podemos dejar pasar por alto el Creador de Misiones reforzado. A grandes rasgos es una herramienta para diseñar y publicar tus propios trabajos con objetivos, personajes y reglas personalizadas, apoyado en un editor oficial de Rockstar para integrar mejor ese contenido en los servidores. La práctica es sencilla. Construir cadenas de trabajos enlazados y compartirlos con el resto de jugadores como rutas nuevas para ganar dinero y reputación. A eso se suman eventos aleatorios, como el del conductor de huida, y la llegada progresiva de nuevos trabajos y modos Adversario ligados al contenido de temporada.

Ventajas para suscriptores GTA+

La suscripción GTA+ también recibe contenido específico. Se añaden ventajas para propietarios de mansiones y una opción en la aplicación The Vinewood Club dentro de iFruit para gestionar a distancia personal del hangar, el almacén y la oficina de fianzas desde el móvil del juego.

Entre la lista de incentivos puedes esperar el acceso anticipado al Vapid FMJ MK V, descuentos del cincuenta por ciento en mejoras de Hao’s Special Works y la posibilidad de aplicar modificaciones de HSW y Benny’s, ajustar tuneos de derrape e instalar el inhibidor de fijación de misiles directamente en el taller de la mansión.

Culminando un gran año

Es innegable que tener a Michael de regreso tiene un significado especial. Aquel ladrón de bancos atrapado entre el FIB y una vida familiar incómoda, vuelve con un nuevo capítulo dentro del multijugador. ‘A Safehouse in the Hills’ se apoya en el lujo, sí, pero tiene mucho más que ofrecer entre la cadena de misiones, la compra de propiedades y los añadidos de herramientas y vehículos. Con todo esto la actualización cierra un gran año tanto en contenido como en afluencia y, de paso, recupera a uno de sus grandes personajes. Un auténtico broche de oro para 2025 (a buen recaudo en las más lujosas y seguras mansiones de Los Santos).