El 12% de los lanzamientos de Steam en 2025 se queda sin una sola valoración

El año 2025 se acerca a su fin, marcando otro récord de lanzamientos en Steam. Si atendemos a los datos que proporciona SteamDB, 19.341 juegos han debutado este año en la plataforma de Valve, superando por poco los 18.559 títulos disponibles para el público el año pasado. Si bien muchos de ellos, sin necesidad de ser un éxito masivo, han alcanzado cifras de usuarios envidiables, hay muchos otros que han pasado absolutamente desapercibidos. Según la plataforma, más de uno de cada diez lanzamientos de 2025 ni siquiera ha recibido una sola reseña de usuario.

En números, hablamos de 2.229 juegos sin ninguna opinión registrada y eso significa que no han resultado lo suficientemente atractivos como para que, al menos, alguien hablara de ellos. En una situación tristemente parecida se encuentran ahora mismo los 9.327 títulos que han obtenido menos de 10 reseñas.

No es fácil destacar en el mercado de PC

Los datos de SteamDB también muestran que la cantidad de juegos con más de 500 reseñas en la tienda de Valve es mínima. Generalmente, tal volumen de opiniones se reserva para grandes lanzamientos y juegos que alcanzan una popularidad explosiva tras su debut. Con esto se deja patente que, aunque Steam se mantiene con holgura como la tienda principal de juegos para PC, lograr algo de atención allí es cada vez más difícil. Al fin y al cabo, los estudios, además de competir por la atención del público contra juegos que cuentan con grandes presupuestos de marketing, también necesitan distinguirse entre la gran cantidad de títulos de relleno que terminan alojados en el catálogo.

Un bazar donde hay de todo

Desde que Valve abrió las puertas de su tienda a casi cualquier producción no es raro encontrarse con una generosa cantidad de proyectos realizados sin demasiado esfuerzo. Además, esta tendencia se encuentra en claro ascenso a raíz de la llegada de la inteligencia artificial generativa que ha facilitado la producción de derivados prácticamente sin presupuestos. De hecho, los datos que proporciona la plataforma dejan de manifiesto la rapidez con la que ha crecido en la última década. En 2015, por ejemplo, se publicaron un total de 2.822 juegos, un volumen que parece minúsculo en comparación con los más de 10.000 juegos que recibe anualmente desde 2021.

Una triste realidad

Entonces, ¿quién tiene la culpa de esta situación? Pues quizá nadie y todo el mundo a la vez. Pero es inevitable no pensar en una brecha cada vez mayor entre la cantidad de juegos que salen y la atención real que reciben. En este nuevo panorama, conviene entender que "publicar" en Steam ya no equivale a "llegar". Al final, la plataforma de Valve se ha convertido en un sitio gigantesco en constante movimiento, donde muchos proyectos se pierden entre tantas novedades.