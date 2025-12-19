Funcom revela las características generales del Capítulo 3 de Dune: Awakening

Si te encuentras entre la multitud de jugadores de ‘Dune Awakening’ presta atención porque Funcom ha revelado los primeros detalles de su Capítulo 3, que es la actualización gratuita que llegará próximamente al título de supervivencia de mundo abierto inspirado tanto en el libro de Frank Herbert, como en las películas de Denis Villeneuve.

Actualización gratuita Capítulo 3

La mayoría de las mejoras y añadidos del nuevo periodo responden a las peticiones y comentarios de los jugadores. Entre ellas se proponen nuevas formas de progresar tras alcanzar el rango 6. También se pretende dar a los jugadores opciones más profundas y modos más significativos de progresar en el JcE y en otras vertientes de juego.

Dune Awakening. / .

“Sabemos que los jugadores quieren una experiencia más rica cuando llegan al final de la historia principal del juego, y esta actualización sienta las bases para lo que está por venir”, adelantó Joel Bylos, director creativo de Dune: Awakening. “Hemos reconstruido el Landsraad desde cero, añadiendo nuevas formas de conseguir recompensas, ya juegues en solitario o en grupo. Hemos ampliado los rangos de facción e introducido el nuevo sistema de Especializaciones. También incluimos escenarios con las nuevas misiones y estaciones experimentales imperiales, donde la dificultad y las recompensas se irán incrementando gradualmente. Nuestro objetivo es dar a los usuarios más opciones que nunca cuando acaben la historia principal del juego”.

Una enorme cantidad de cambios,

Con todo, la mayor actualización de ‘Dune: Awakening’ desde su lanzamiento, también aporta una buena cantidad de revisiones al formato de combate. Por ejemplo, se estrenan las Dual Blades, el Pyrocket y se ha reajustado el Estoque.

Raiders of the Broken Lands

Con la misma fecha de lanzamiento que la actualización gratuita se lanzará ‘Raiders of the Broken Lands’, que está incluido en el pase de temporada sin costo adicional. Este DLC responde a una de las peticiones más solicitadas por los jugadores, que demandan más elementos con los que construir. Por esto, llega con 74 piezas de construcción y 17 decoraciones inspiradas en los Imperium’s Smugglers, además de un destiltraje, un conjunto de armadura ligera y pesada, variantes de armas, retales y gestos.

Dune Awakening. / .

Larga vida a Arrakis

Si andas despistado sobre este juego, no está de más saber que ‘Dune: Awakening’ es un título de supervivencia multijugador a gran escala ambientado en el icónico planeta Arrakis, es decir, en el universo de la franquicia homónima con gráficos de última generación, profundos sistemas de construcción y combate. Está disponible en Steam para PC, con versiones de consola planeadas para 2026.