Descubren más de 30 minutos de diálogos no usados en 'Metroid Prime 4 Beyond'

Oficialmente, 'Metroid Prime 4 Beyond' se ha publicado sin cortes ni censura, pero varios jugadores han descubierto en sus archivos internos más de 30 minutos de líneas grabadas que no aparecen durante la partida. El material incluye conversaciones entre los PNJ (personajes no jugables) que acompañan a Samus Aran a lo largo de la campaña, algo que, por otro lado, ya había sido objeto de críticas desde el estreno.

Nutrida narrativa espacial

En todo caso, este hallazgo recupera la polémica por uno de los elementos más discutidos del nuevo capítulo de la serie, como es la presencia constante de otros personajes junto a Samus, algo que se aleja de la tradición establecida en juegos anteriores. Históricamente, la franquicia y en especial la línea ‘Prime’ se ha caracterizado por una narrativa ambiental, construida a través de la exploración en solitario, una banda sonora atmosférica y fragmentos de historia hallados en escaneos y registros repartidos por los entornos.

Samus, como heroína silenciosa, siempre se ha representado como una cazadora aislada en mundos hostiles y desconocidos. Sin embargo, en 'Metroid Prime 4 Beyond', Retro Studios optó por dar más presencia a la Federación Galáctica. Así, el juego introduce varios soldados que aparecen en determinadas zonas y además incluye un campamento base donde se concentran personajes, comentarios de misión e interacciones entre ellos. Este planteamiento ha generado reacciones distintas desde los primeros vídeos, ya que parte de su público sostiene que la presencia de PNJs reduce la sensación de aislamiento y soledad asociada a la serie.

Recopilar el contenido no usado

El material sale a la luz gracias a varios jugadores que, tras analizar los archivos del juego, han publicado vídeos con algunas de las interacciones del campamento base, incluida una recopilación difundida por el canal Bearborg. Según la recopilación, hay más de 41 minutos de conversaciones grabadas, pero solo se ha utilizado alrededor de 7 en la versión publicada, algo que dejaría alrededor de 34 minutos fuera de la narrativa propuesta. Entre el contenido descartado aparecen charlas desenfadadas con poca importancia en la historia principal. Entre los ejemplos aparecen:

-Discusiones sobre cuánto peso es capaz de levantar el robot VUE-995

-Comentarios sobre la inexperiencia de MacKenzie en misiones de campo

-La sorpresa de Armstrong al descubrir el concepto de "bestias asadas"

Dudas razonables

Tras 18 años de espera, 'Metroid Prime 4 Beyond' ha recibido críticas mayoritariamente positivas desde su puesta de largo el 4 de diciembre de 2025, con alabanzas tanto a su ambientación como al diseño de niveles. Aun así, algunos especialistas apuntan a que el juego no ofrece todo lo que podía dar, sobre todo tras un desarrollo tan largo.

All Base 'Camp interactions Metroid Prime 4: Beyond'

Con ese contexto, el hallazgo de diálogos no usados se interpreta como una posible señal de recortes para que las escenas del campamento base no tuvieran más peso en la experiencia. En todo caso, al final, los archivos descubiertos ofrecen un vistazo interesante a una versión alternativa del juego, con Samus enfrascada en más interacciones y relaciones de las que finalmente se plasman en pantalla