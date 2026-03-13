'Path of Exile: Mirage' cambia el juego avanzado con un Atlas más abierto y nuevas opciones para personajes

Grinding Gear Games ha puesto en marcha la versión 3.28 de 'Path of Exile', una actualización que trae consigo una de las revisiones más amplias de los últimos años. Entre sus novedades aparecen una liga muy agradecida para quienes disfrutan completando mapas, un Atlas más abierto, nuevas habilidades sagradas y más caminos para dar forma a los personajes. Tras una semana en Wraeclast, ‘Mirage’ deja una impresión bastante clara.

No estamos ante una expansión que llegue, presenta una mecánica vistosa y reparte unas cuantas recompensas. Grinding Gear Games ha aprovechado esta nueva etapa para tocar varias piezas importantes del juego, como el avance durante la campaña, el juego avanzado, el uso de los mapas, los jefes y las opciones a la hora de montar personajes.

Una actualización especialmente generosa

La parte menos agradecida para muchos jugadores habituales de ‘Path of Exile’ sigue siendo la campaña. Cada liga obliga a pasar de nuevo por ella y, aunque ‘Mirage’ no cambia por completo esa rutina, sí introduce actividades que la hacen más llevadera. Todo parte de los Afarud, una secta de nigromantes del desierto que ha capturado djinn por todo Wraeclast. La mecánica consiste en liberar a esas entidades entrando en el Astral Realm, una copia imperfecta de la zona en la que permanecen retenidas.

Durante la presentación a la que pudimos acudir, la propuesta ya resultaba atractiva, pero en la práctica funciona incluso mejor de lo previsto, sobre todo porque consigue algo muy valioso en ‘Path of Exile’, que cada encuentro compense el tiempo invertido. La elección previa de Wishes hace que cada entrada tenga algo más de sentido durante la campaña. No consiste solo en abrir una zona paralela y pasar al otro lado, ya que también obliga a calcular qué riesgo compensa y qué recompensa merece más la pena en cada visita. Hay deseos pensados para conseguir objetos más raros, más divisa, inmortalidad temporal y otras ventajas.

Duplicar el mapa cambia la partida

Tras la campaña llega la tarea de completar mapas, el espacio en el que la mayoría de jugadores pasa buena parte de cada liga. Aquí aparece uno de los puntos más interesantes de ‘Mirage’, ya que reutiliza el contenido de la zona original con bastante acierto. Los jugadores recorren un mapa, derrotan enemigos y completan mecánicas, pero gracias al poder de los 'djinn' todo ese contenido puede reaparecer en el Astral Realm. Ese reflejo del mapa ofrece una versión mejorada y mucho más provechosa.

Si cerca del portal hacia el Astral Realm había un Blight, cofres, Legions, Ultimatums u otros sistemas junto al djinn, existe la posibilidad de encontrarlos otra vez dentro del reflejo, aunque con cambios y mejoras. Ahí está una de las mejores ideas de la expansión. La sensación de duplicar una inversión ya hecha en el mapa convierte cada zona en algo más apetecible. Además, las versiones recreadas dentro del reflejo incorporan cambios suficientes para que el contenido no parezca una repetición sin más. En las Legions, por ejemplo, pueden aparecer distintas facciones luchando entre sí. En Blight entra en juego un nuevo tipo de enemigos y una línea con recompensas propias. Pasa algo parecido con buena parte de las mecánicas. En ese sentido, ‘Mirage’ mejora una base conocida y la convierte en una actividad más provechosa, más arriesgada y bastante más entretenida.

Recompensas y gemas

El sistema de gemas también recibe cambios. Se han añadido nuevas gemas de asistencia y la llegada de las imbuidas funciona bastante bien. Con una moneda nueva, que solo puede conseguirse en el Astral Realm, es posible alterar gemas para añadirles una asistencia innata dentro de la gema principal. Esto abre muchas posibilidades, ya que permite ahorrar una gema de asistencia en el equipo y colocar otra que mejore, por ejemplo, el daño crítico o la velocidad de ataque.

No es un añadido menor, porque introduce otra forma de mejorar habilidades y obliga a valorar con más cuidado qué pieza del equipo conviene reservar para ello. Algo parecido sucede con los objetos únicos ligados a los Afarud y con la posibilidad de restaurarlos a su forma Maraketh original. No se limita a ofrecer más botín. También plantea una lógica bastante clara alrededor de la corrupción, restauración y el valor que termina teniendo cada objeto. Dentro de la fantasía del juego y de la progresión general, funciona bien.

El juego avanzado es donde Mirage más luce

Aun así, el punto en el que la expansión deja mejores sensaciones está en los cambios aplicados al juego avanzado. El funcionamiento de los mapas se ha rehecho de una forma mucho más natural y las impresiones en estos primeros días han sido buenas. Que los mapas ya no estén atados a una zona concreta y permitan elegir el diseño desde el Atlas ahorra bastante tiempo y reduce la necesidad de comerciar por mapas, una práctica que muchas veces ralentizaba demasiado el avance. Progresar por el Atlas ahora resulta más sencillo y da bastante más margen para cambiar de plan sin depender tanto del azar del inventario o de los intercambios.

Las 'Shaped Regions'

Las 'Shaped Regions' son otra de las ideas que mejor resultado dejan. El sistema de Astrolabes viene bien para quienes quieren orientar su Atlas hacia un tipo concreto de contenido. La idea no pasa solo por escoger una actividad, también permite trazar pequeñas rutas con una línea reconocible, reforzar una región a medida que se completan mapas y acabar con acceso a una Vault concreta. Funciona bastante bien porque mezcla planificación, recompensas más orientadas y una progresión visible dentro del Atlas. Tras estos primeros días, una de las sensaciones más positivas está en ver un juego menos disperso y más ordenado en torno a objetivos fáciles de reconocer.

En cuanto a las nuevas habilidades, la rama sagrada deja buenas sensaciones. Holy Hammers, Holy Sweep, Holy Strike o Shield of Light llaman la atención por su aspecto visual, pero también porque dejan ver con claridad que Grinding Gear Games quería construir una familia de gemas con sinergias reconocibles. Hay martillos divinos, efectos de luz, interacciones con escudos, bloqueos, gritos y aliados, y todo eso hace que el conjunto tenga un aire propio.

Después de unos días, queda la sensación de que estas habilidades tienen bastante más fondo de lo que parece al principio. Sirven para plantear arquetipos nuevos y también para renovar estilos de juego que llevaban tiempo algo estancados. A eso se suma que los nuevos supports no van por la vía fácil y animan a montar configuraciones mejor planificadas.

Reliquarian abre una vía muy sugerente para la 'Scion'

La nueva ascendencia de 'Scion', 'Reliquarian', basa buena parte de su propuesta en obtener poder a partir de propiedades inspiradas en objetos únicos, y esa flexibilidad le va muy bien a una clase que siempre ha dado pie a probar cosas distintas.

Gemas de asistencia excepcionales y jefes más valiosos

Las gemas de asistencia excepcionales son otra de las incorporaciones que mejor impresión dejan. La diferencia está en que no se limitan a subir números, sino que cambian de forma más visible cómo funciona cada configuración. Eso ayuda a que el contenido de alto nivel mantenga mejor el interés. Además, al estar repartidas entre distintos jefes del Atlas, el sistema da más valor a encuentros que en otras etapas podían resultar menos apetecibles.

'Keepers' y mejoras en la calidad de vida

La anterior liga 'Keepers' se ha incorporado al juego base y las fisuras regresan en su versión más reciente. La mejora de visibilidad, las nuevas pasivas y un acceso más ágil ayudan a que esta mecánica se integre mejor en los mapas. Si además queda atrapada dentro del reflejo de Mirage, el resultado es aún mejor, porque permite repetir contenido dentro de la misma inversión.

No parece una incorporación para rellenar, sino un añadido que se integra bien con el resto de sistemas. Además, trae varias mejoras prácticas que ayudan bastante en el día a día, como poder fijar intercambios favoritos en Fausto o abrir el alijo desde el mercado de monedas ahorra mucho tiempo. También sienta bien la nueva forma de entregar cartas, una tarea que ahora resulta bastante más ágil.

'Path of Exile: Mirage' – Tráiler

Una expansión muy completa

Con ‘Mirage’, el estudio deja una expansión que parece preparada para rendir bien cuando pase la novedad del estreno. Tiene una mecánica principal que funciona, cambios estructurales importantes y suficientes recompensas nuevas como para mantener el interés durante tiempo. Al terminar un mapa, queda esa sensación tan conocida de jugar uno más antes de irse a dormir. Y en un juego como ‘Path of Exile’, eso sigue siendo una señal muy buena.