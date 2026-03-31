Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antonio LópezJoya en la zona viejaAlfonso BasterraMestre MateoGuerra en Oriente Medio
instagram

¿Cuánto costarán PS5, PS5 Pro y Portal a partir de abril de 2026? Consulta los nuevos precios

El incremento entrará en vigor esta semana y afectará a las PS5 con lector, PS5 Digital, PS5 Pro y PlayStation Portal

Una imagen de la PlayStation 5.

Una imagen de la PlayStation 5.

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Esta semana, oficialmente entran en vigor en Europa los nuevos precios de PS5 y PlayStation Portal, tras el inesperado aumento anunciado por Sony hace tan solo unas horas. En este sentido, a partir del jueves 2 de abril de 2026, estos serán los precios de venta al público recomendados en Europa.

A partir de la fecha indicada, el modelo de PlayStation 5 Standard Edition Slim, PS5 Slim Digital Edition, PS5 PRO y PlayStation Portal tendrán los siguientes precios en Europa, también en España:

-       PS5 Slim Edición Estándar: 649,99 €

      PS5 Slim Edición Digital: 599,99 €

-       PS5 Pro: 899,99 €

-       PlayStation Portal: 249,99 €

Como puedes comprobar, PS5 Slim con lector de discos ópticos sube unos 100 euros. PS5 Slim Digital y PS5 Pro también aumentan en esa misma cantidad, mientras que PlayStation Portal lo hace en 30 euros.

Noticias relacionadas y más

Incremento generalizado

No es la primera subida de precio de PS5. En abril de 2025, Sony ya elevó en Europa el precio recomendado de PS5 Digital Edition, mientras que PS5 con lector se mantuvo sin cambios en aquel momento. En el anuncio oficial de finales de marzo de 2026, la compañía atribuye esta nueva revisión a los condicionantes del contexto económico global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
  2. A subasta un piso ‘okupa’ con deudas a la comunidad y laHacienda Pública
  3. Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
  4. Se vende por 600.000 euros un histórico edificio de Santiago: «Interesa a inversores extranjeros»
  5. Muere María Aurora Losada Andrade, propietaria de los emblemáticos Talleres Amio en Santiago
  6. Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad más contaminada de España está en Galicia
  7. Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia se quedan a las puertas de competir en la final por ser el mejor cocinero joven de España
  8. El talento poético del IES Rosalía de Castro: dos alumnas premiadas en un reconocido certamen literario

Italia bloquea el uso de una base de EEUU para operaciones en Irán recordando que no concedió el permiso

Italia bloquea el uso de una base de EEUU para operaciones en Irán recordando que no concedió el permiso

Condenado un abogado a 4 años y medio de prisión en Santiago por estafar a su cliente 34.000 euros

Condenado un abogado a 4 años y medio de prisión en Santiago por estafar a su cliente 34.000 euros

2025 consagra la nueva era de los "megaincendios": Europa pierde un millón de hectáreas y España lidera la devastación

2025 consagra la nueva era de los "megaincendios": Europa pierde un millón de hectáreas y España lidera la devastación

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Oportunidad inmobiliaria difícil de repetir en Santiago: apartamento con terraza privada por 129.000 euros

Oportunidad inmobiliaria difícil de repetir en Santiago: apartamento con terraza privada por 129.000 euros

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

Apartamento con terraza privada por 129.000 euros en Santiago

Apartamento con terraza privada por 129.000 euros en Santiago

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

Tracking Pixel Contents