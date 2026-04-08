El próximo menú de inicio de PS5 tendrá un acceso sencillo a las opciones más utilizadas del sistema

Aunque la mayoría de las actualizaciones de PlayStation 5 (PS5) se centran en mejorar la estabilidad de la consola, Sony ocasionalmente intenta introducir cambios en su funcionamiento. Una de estas actualizaciones ya se ha dejado ver entre algunos usuarios del programa beta y podría cambiar la forma en que funciona el menú de inicio del sistema.

Nuevos elementos en el menú inicial

Según parece, la compañía está probando una versión de su interfaz que facilita el acceso a muchas de sus funciones más populares. Esta versión agrupa los accesos directos a los juegos de PS Plus, la aplicación PS Store y apartados como Media en la parte superior de la pantalla. La barra de menú superior separará las pestañas para PS Store, PS Plus, juegos, biblioteca y Media. Además, será posible moverse entre ellas usando los botones L1 y R1 del mando DualSense de PS5.

Podría llegar al resto de usuarios con una actualización

Aunque la nueva interfaz aún está restringida a pocos usuarios, Sony no parece haberla limitado a un público excesivamente reducido. De hecho, tras la aparición de los primeros detalles en Reddit, rápidamente se difundieron capturas similares en X y otras redes sociales. Por tanto, todo indica que el cambio en el menú de inicio de PS5, que también facilita el acceso a la biblioteca de juegos y a otros apartados del sistema, no tardará en llegar al resto de usuarios. Sin embargo, hasta el momento la compañía japonesa no se ha pronunciado oficialmente sobre este rediseño ni ha confirmado su lanzamiento general.

Teniendo en cuenta cómo ha trabajado Sony en el pasado, es posible que esta sea solo una de las funciones que están probando como parte de una renovación más completa. La última actualización importante de la compañía se centró en el rendimiento de PS5 Pro, que recibió una versión mejorada del reescalado PSSR en marzo.

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Cambios de funcionamiento

Este cambio, que no ha tardado en despertar interés entre los usuarios de la consola, representa una de las modificaciones más relevantes en la configuración de la interfaz que se ha planteado en los últimos tiempos. Pese a que muchos usuarios solicitaron el regreso de los temas ofrecidos para PS4, la compañía se limitó a lanzar algunos diseños temáticos especiales basados en consolas anteriores de la firma, pero mantenían el mismo funcionamiento. Ahora parece que se plantean soluciones distintas.

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