'Koshmar: The Last Reverie' revela su propuesta de pesadilla entre sueños y combates

Purple Ray Studio, un nuevo estudio formado por un grupo de desarrolladores que han trabajado en franquicias como ‘Resident Evil Village’, ‘Rainbow Six Extraction’, ‘STALKER’ y ‘The Witcher’, ha anunciado oficialmente ‘Koshmar: The Last Reverie’, con la que plantean una experiencia de acción y aventura enmarcada en una atmósfera oscura y onírica, que se desgrana a través de una narrativa articulada en torno a los miedos y episodios de inestabilidad de su protagonista.

Prometedor título debut

Con su lanzamiento previsto para PC y consolas en 2027, el primer proyecto del estudio con base en Varsovia, Polonia, nos presenta a Violet, una adolescente que posee una habilidad tan inquietante como la capacidad de transitar entre la realidad y las dimensiones de los sueños y pesadillas. Esta dualidad será la encargada de sustentar toda la experiencia, alternando secuencias domésticas y escenarios distorsionados, casi surrealistas, donde el peligro adoptará formas impredecibles.

Sueños y pesadillas

Las mecánicas de exploración serán una parte importante de la jugabilidad, ya que se podrá recorrer una urbe repleta de horribles entornos, interactuar con personajes, aceptar misiones secundarias y resolver rompecabezas ambientales. Aunque el tramo más duro de ‘Koshmar’ llegará en los episodios ligados a las pesadillas, espacios en los que la lógica deja de funcionar y todo puede esconder una amenaza.

Para hacer frente a la situación, se ha diseñado un sistema de combate que parece adoptar un planteamiento más metódico, que parece demandar precisión, sincronización y algo de picardía estratégica, en lugar de depender simplemente de la velocidad de reacción. Además, el juego incorpora sistemas derivados de géneros como el rol y elementos roguelike, que deberían permitir la personalización de habilidades, equipo y estilos de juego.

Los mecanismos de la cordura

El formato propuesto para ‘Koshmar’ también implementa una especie de sistema de cordura para la protagonista, que tendrá consecuencias directas tanto en la narrativa como en la jugabilidad. Al parecer, a medida que Violet se adentra en el mundo de las pesadillas, mantener ese equilibrio mental se volverá algo esencial, porque la exposición prolongada a escenarios perturbadores o la incapacidad para afrontar ciertas situaciones puede tener repercusiones en el desarrollo de la historia, un elemento con el que se pretende acentuar el perfil más opresivo de la experiencia.

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¿Cuándo se publica 'Koshmar: The Last Reverie'?

Con su estreno previsto para consolas y PC a lo largo de 2027, 'Koshmar: The Last Reverie' se suma al bloque de prometedoras aventuras de acción, en un momento especialmente receptivo a las narrativas y mecánicas innovadoras. La intención de desarrollar un viaje onírico, combinado con la pericia técnica que han demostrado parte del equipo en sus anteriores destinos, sitúa esta nueva IP entre los proyectos que no estaría de más vigilar durante los próximos meses.