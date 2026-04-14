Inteligencia artificial
Mark Zuckerberg está creando un clon con IA para que le sustituya en las reuniones
Según el Financial Times, Meta está creando una réplica digital de su director ejecutivo para interactuar con sus empleados y que estos "puedan sentirse más conectados" a él
Imagina que en el trabajo tienes que lidiar no solo con tu jefe, sino también con su réplica digital, presente en todos sitios. Esto es lo que podrían estar a punto de experimentar los empleados de Meta. Y es que director ejecutivo, Mark Zuckerberg, pretende crear un clon de sí mismo creado mediante inteligencia artificial con el que atender a reuniones e interactuar con sus trabajadores, según informa el Financial Times.
Fuentes internas consultadas por el medio británico aseguran que el gigante de las redes sociales propietario de Instagram, Facebook y WhatsApp está entrenando al avatar de IA del magnate tecnológico con su imagen y voz, así como su tono o su gestualidad. Esa copia de 'Zuck' servirá "para que los empleados puedan sentirse más conectados con el fundador a través de las interacciones con él".
No obstante, este peculiar movimiento debe entenderse como una estrategia de promoción comercial. Y es que, según Financial Times, el clon de Zuckerberg podría abrir la puerta a que Meta permita a sus creadores hacer avatares de IA de sí mismos, una función que empezaron a sondear ya en 2024. Actualmente, la compañía permite a sus usuarios crear chatbots personalizados con su tono y automatizar mediante IA las interacciones con sus seguidores en Instagram.
No es la primera vez que Zuckerberg utiliza su imagen como conejillo de indias para testear su tecnología y tratar de convertirla en una tendencia social. The Wall Street Journal reveló el pasado marzo que Meta también está creando un agente de IA de su propietario para que le ayude a automatizar y reducir parte de su carga de trabajo. Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, recurrió a esa misma táctica para promocionar Sora, una aplicación de vídeos de IA generativa que a finales de marzo bajó la persiana tras tener poco éxito.
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