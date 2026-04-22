¿Adiós a los ingenieros? Google asegura que un 75% de su código ya lo escribe la IA

Tres cuartas partes del nuevo código informático creado dentro de Google está siendo generado por Gemini, su modelo de inteligencia artificial, y revisado por ingenieros humanos.

Así lo ha confirmado el gigante tecnológico en Google Cloud Next, el evento mundial que celebra esta semana en Las Vegas para presentar sus últimas novedades y al que El Peiródico ha podido atender.

Google lleva años perfeccionando su IA para que sea capaz de generar de las líneas de código que dan forma al software en el que se basan todos sus productos y servicios, desde su motor de búsqueda –el más usado a nivel global– hasta funciones de ofimática como el correo electrónico Gmail, los documentos Docs, la plataforma de almacenamiento Drive o la aplicación de videoconferencias Meet.

Esa mejora de Gemini ha permitido a Google automatizar cada vez más la creación de sus servicios. En octubre de 2024, la compañía anunció que casi un 25% de su código era generado con IA, una cifra que se duplicó hasta el 50% durante el pasado otoño. Con el 75% anunciado ahora, queda claro que el coloso tecnológico apuesta cada vez más por los agentes de IA como el futuro de la tecnología y de su negocio.

'Stand' de Google Cloud en el MWC de 2026. / Europa Press

¿Adiós a los ingenieros?

La creciente automatización de los flujos de trabajo con IA despierta recelos por su potencial impacto laboral. ¿Quitará el trabajo a los ingenieros? Google ha pedido a sus empleados que utilicen cada vez más la IA para generar código, pero también para otras tareas.

Aunque la compañía asegura que humanos y máquinas deben cooperar, su integración de la IA se ha traducido por ahora en el despido de al menos 200 proveedores que trabajaban en la mejora de productos como Gemini o AI Overviews, los resúmenes generados con IA que aparecen en la parte superior de las búsquedas web.

Google pretende que su éxito sirva de ejemplo para cada vez más empresas a las que convertir en clientes. “Estamos entrando en la era agéntica de la IA”, ha vaticinado Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, la matriz de Google, durante el evento de la compañía en Las Vegas.

Automatizar la creación de software es una tendencia que se extiende por Silicon Valley, meca de la industria tecnológica de Estados Unidos. En abril de 2025, Microsoft señaló que entre un 20% y un 30% de su código informático era generado con IA. A principios de este año, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, vaticinó que "quizá solo falten uno o dos años para que la generación actual de IA desarrolle de forma autónoma la siguiente". Máquinas alumbrando máquinas. "Aunque las máquinas realicen el 90% del trabajo, los seres humanos pueden simplemente multiplicar por diez el rendimiento del 10% que aún les corresponde, generando así diez veces más producción con el mismo esfuerzo".