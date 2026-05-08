Leon Must Die Forever: El minijuego gratuito para Resident Evil Requiem ya está disponible

Capcom ya había adelantado que ‘Resident Evil Requiem’ recibiría un minijuego gratuito, y ese contenido al que han llamado ‘Leon Must Die Forever’, resulta que es un modo adicional protagonizado por el agente de la DSO, que ya está disponible mediante una inesperada actualización gratuita para todas las versiones del noveno capítulo principal de la veterana serie de terror y supervivencia.

Distribución sorpresa

Tras instalar la última versión del juego, el minijuego aparece en el menú principal, dentro del apartado de contenidos extra. Eso sí, el acceso queda reservado a los usuarios que hayan completado la campaña al menos una vez. En este modo, el jugador debe superar varios niveles a los mandos de Leon, desbloquear habilidades potenciadoras y derrotar a enemigos cada vez más peligrosos hasta llegar al jefe final, todo ello a través de varios grados de dificultad, incluido un modo extremo dirigido a jugadores curtidos.

Leon Must Die Forever. / Cedida

Además del minijuego gratuito, la actualización incorpora correcciones en varias plataformas. En PC, por ejemplo, estrena compatibilidad para varias funciones del mando DualSense, incluidos los gatillos adaptativos, la respuesta háptica y el sensor de movimiento. En la práctica, estas opciones pretenden trasladar al ordenador parte de la respuesta del mando de PS5, de manera que los disparos, golpes o determinadas acciones físicas puedan percibirse mediante una respuesta más precisa.

Más historia en desarrollo

La distribución de ‘Leon Must Die Forever’ llega mientras Capcom prepara una expansión narrativa ya confirmada, aunque todavía sin fecha ni detalles oficiales. Por ahora, no se ha concretado si servirá para continuar la historia principal, ampliar su contexto o abrir una línea narrativa distinta a la trama de ‘Requiem’, que se sitúa en octubre de 2026, veintiocho años después de la destrucción de Raccoon City.

La entrega tiene como coprotagonista a Grace Ashcroft, analista del FBI e hija de Alyssa Ashcroft, que investiga una serie de muertes vinculadas a antiguos supervivientes del desastre original. El caso la llevará hasta un hotel abandonado relacionado con la muerte de su madre y, más adelante, sus pasos acaban uniéndose a los del veterano agente. Bajo esta premisa, el juego alterna tramos de Grace, más centrados en la investigación, el sigilo, los puzles y la gestión de recursos, junto a secciones al cargo de Leon, más orientadas a la acción sobre las cenizas de una Raccoon City casi tres décadas después.

Resident Evil Requiem - Leon Must Die Forever

Capcom mantiene el misterio

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El Summer Game Fest 2026 se celebrará el 5 de junio, así que no sería extraño que parte del público espere noticias durante la emisión. Por ahora, sin embargo, no hay ningún anuncio confirmado relacionado con la expansión narrativa de ‘Resident Evil Requiem’. El juego, en todo caso, ya incluye su nuevo modo ‘Leon Must Die Forever’ en versiones para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam y Epic Games Store.