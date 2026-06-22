Acuerdo millonario
Google invierte 75 millones de dólares en la productora A24 para acelerar la integración de la IA en el cine
Google DeepMind desarrollará nuevas herramientas de IA para A24 con la intención de agilizar la producción y distribución de películas sin generar incomodidad en el sector
Terremoto en la industria del cine. Google invertirá 75 millones de dólares en la productora cinematográfica independiente A24, responsable de éxitos en taquilla y crítica como 'Marty Supreme' o 'Backrooms', en un acuerdo que busca acelerar la adopción de la inteligencia artificial a la gran pantalla.
Según ha adelantado 'The Wall Street Journal', la primera inversión del gigante tecnológico dueño de YouTube en un estudio cinematográfico responde a la intención de crear nuevas herramientas de IA que sirvan de apoyo a la producción y distribución de películas. Estas herramientas "no se parecerán en nada al tipo de generación por indicación de IA con el que la gente se siente incómoda", ha señalado Scott Belsky, socio de A24 que supervisa las iniciativas de innovación tecnológica de la productora. "Creemos que hay mejores usos que preservan el control creativo y apoyan la toma de riesgos".
Las herramientas, aún por confirmar, serán diseñadas por Google DeepMind, el laboratorio de IA propiedad de la compañía californiana. El catálogo de contenidos cinematográficos y televisivos de A24 permanecerán fuera del alcance de Google, según los términos del acuerdo adelantado por el WSJ.
Hasta ahora, A24 Labs, el equipo que lidera Belsky, ha recurrido a modelos de IA para generar storyboards, los bocetos gráficos que los directores utilizan para planificar los planos de las escenas antes de filmar.
La inversión de Google en A24, que también cuenta en su catálogo con perlas del cine como la oscarizada 'Moonlight' (Barry Jenkins, 2016), 'Under the Skin' (Jonathan Glazer, 2013) o 'The Florida Project' (Sean Baker, 2017), llega en un momento de turbulencias para la industria. Una parte notable de esta, desde actores a guionistas, han denunciado la potencial amenaza que la IA generativa puede suponer para el trabajo creativo y para la violación de la propiedad intelectual.
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