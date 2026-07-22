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Nintendo quiere recuperar el dinero de los aranceles, pero no piensa compartirlo con sus clientes

La empresa sostiene que los compradores aceptaron el precio de cada producto y pide al tribunal que desestime la demanda colectiva

Una imagen de la Nintendo Switch 2.

Una imagen de la Nintendo Switch 2.

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

En marzo de este año, Nintendo se unió a otras compañías que interpusieron demandas contra el Gobierno de Estados Unidos después de que determinados aranceles impuestos por la administración de Donald Trump fueran declarados ilegales. Aunque el procedimiento sigue abierto, la compañía ya ha sostenido que los compradores no tienen derecho a recibir parte de una posible devolución.

Demanda colectiva

Esta propuesta de demanda colectiva interpuesta contra el fabricante japonés en abril de este año solicitaba precisamente eso, que si los aranceles pagados por Nintendo se trasladaron a los consumidores, lo que sería justo es que también recibieran un reembolso. Algo que según dejan patente varios documentos legales obtenidos por el sitio especializado Game File, Nintendo considera que carece de fundamento. Los abogados de la compañía argumentan que los consumidores “recibieron exactamente aquello que pactaron y pagaron” y que no deberían recibir ningún reembolso vinculado a los aranceles.

Nintendo alega que no trasladó íntegramente el coste

Antes del lanzamiento de Switch 2 en Estados Unidos, Nintendo anunció que mantendría el precio de la consola, aunque subiría el de algunos accesorios debido a los cambios en las condiciones comerciales, pero en agosto de 2025 también aumentó el precio de Nintendo Switch, Switch Lite y Switch OLED.

Nintendo quiere recuperar el dinero de los aranceles.

Nintendo quiere recuperar el dinero de los aranceles. / .

Sin embargo, la empresa alega que no trasladó íntegramente el coste de los aranceles al público y en este sentido, sus representantes legales afirman que la corporación actuó de forma distinta a muchas empresas del sector, que repercutieron por completo esos costes en los consumidores.

“Nintendo aplicó subidas de precio moderadas y selectivas, y optó por asumir el coste de los aranceles en algunos de sus productos más populares de 2025, incluida su consola principal, Switch 2”, declararon representantes de la compañía. Asimismo, indicaron que los aranceles no fueron el único elemento empleado para fijar los precios, en los que también influyeron la memoria, mano de obra y el transporte.

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En Europa se mantienen los precios

Mientras Nintendo mantiene la reclamación para recuperar los aranceles abonados, también ha anunciado una subida del precio de Switch 2 en Estados Unidos. A partir del 1 de septiembre, la consola pasará de 449,99 a 499,99 dólares, 50 dólares más que hasta ahora, debido a diversos cambios en las condiciones comerciales. El anuncio se limita al mercado estadounidense y no contempla, al menos de momento, una subida equivalente en Europa, aunque la empresa ya señala que el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se encuentra entre los costes que actualmente debe asumir.

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