El mercado de patentes de IA superó en 2025 las 100.000 concedidas por primera vez en la historia.

El mercado de la inteligencia artificial no para de crecer. En 2025, y por primera vez en la historia, el número de patentes relacionadas con este paraguas de tecnologías que fueron concedidas superó los 100.000, un hito que ilustra como hay nuevos avances preparados para convertirse en soluciones comerciales.

Según el último informe de IFI Claims, publicado este martes, el año pasado se otorgaron en todo el mundo 107.279 patentes relacionadas con la IA, un 83% más que en 2022, cuando el lanzamiento de ChatGPT dio el pistoletazo de salida a la frenética competición entre empresas y países por su dominio. En total, se registraron 209.518 patentes.

Una patente es un título de propiedad que otorga el derecho exclusivo de una empresa, centro académico o investigador para usar, fabricar o vender una invención. Valida la exclusividad comercial sobre un invento, permitiendo así a su titular o dueño hacer lo que considere para recuperar su inversión. Los datos recopilados por IFI Claims permiten ver hacia dónde orientan las empresas sus esfuerzos de investigación.

Tendencias del sector

Así, de las casi 210.000 patentes de IA presentadas en 2025, un 23% estaban relacionadas con la IA generativa, los grandes modelos de lenguaje que procesan grandes volúmenes de datos para responder a las peticiones de los usuarios mediante la generación de texto, imágenes, audio, vídeo o código. Un 9% de las patentes estaban relacionadas con los agentes de IA, sistemas entrenados para ejecutar tareas de forma más o menos autónoma.

Sin embargo, si nos fijamos en los datos de Estados Unidos, meca de la mayoría de empresas tecnológicas que encabezan el despliegue de productos comerciales de IA, las patentes de IA generativa fueron un 16%, mientras que las de agentes de IA se duplicaron hasta un 15%, lo que indica que son una tendencia al alza.

Empresas con más patentes

Curiosamente, las compañías que más patentes de IA registraron en todo el mundo en 2025 no fueron ni OpenAI, ni Anthropic, las dos start-ups más influyentes del sector, que se quedaron en 35 y 8 globales. El podio lo encabeza el gigante surcoreano Samsung, con 2.162 patentes presentadas; seguido por la china Huawei (1.822) y Google (1.672). Por detrás quedan Microsoft (1.329), la Universidad de Zhenjiang (1.263), la multinacional alemana de ingeniería Bosch (1.158), Tencent (1.045) y Qualcomm (1.036). Cinco de las 10 entidades que más patentes presentaron son de China.

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Las empresas que más apuestan por la llamada IA agéntica son Nvidia, con 225 patentes registradas; Google, Microsoft, Huawei, Baidu y DeepMind, de Google, entre otras.