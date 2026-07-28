FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

El VCT EMEA Stage 2 entra en su tercera y última semana de la fase de grupos con FUT Esports y Karmine Corp en cabeza de Alpha y Omega, respectivamente. Ambos cerraron la segunda tanda de encuentros con tres triunfos y una derrota, aunque el camino fue muy distinto: FUT sacó adelante dos series muy peleadas, mientras Karmine respondió a su tropiezo ante FNATIC con una paliza a Team Heretics.

Todavía quedan diez encuentros antes de conocer el orden definitivo, que dictamina como los dos primeros de cada grupo pasarán directamente a los Playoffs, mientras los ocho equipos restantes tendrán que ganarse su plaza mediante los Play-Ins. El campeón y el subcampeón de esta segunda etapa obtendrán, además, el billete para la VALORANT Champions Shanghai.

FUT se hace dueño del Grupo Alpha

FUT Esports sacó adelante dos cruces turcos y se colocó al frente de Alpha con un registro de 3-1. Primero superó por 2-1 a PCIFIC Esports, que logró llevar la serie al tercer mapa antes de recibir un contundente 13-1, y dos días después repitió resultado frente a BBL Esports en un derbi mucho más abierto de lo que refleja la clasificación.

KROSTALY fue uno de los grandes protagonistas frente a BBL, con un uno contra tres y un ace en Split que ayudaron a FUT a resistir en los momentos más comprometidos. La victoria deja al conjunto turco con seis mapas ganados y cuatro perdidos, aunque todavía tendrá que medirse con Team Vitality en una última semana que puede cambiar por completo el orden del grupo.

BBL también conserva muchas opciones después de superar a NAVI por 2-1 y colocarse segundo con dos victorias y una derrota. Team Vitality y Gentle Mates presentan el mismo registro, por tanto, la pelea por las dos plazas directas para los Playoffs sigue completamente abierta.

Karmine Corp responde con una paliza a Team Heretics

La semana comenzó torcida para Karmine Corp, que cayó por 2-1 ante FNATIC después de dos prórrogas, pero el conjunto francés no tardó en responder. Su siguiente rival fue Team Heretics, vigente campeón de la primera etapa europea, y el resultado apenas dejó espacio para la discusión: 13-4 en el primer mapa, 13-2 en el segundo y victoria por 2-0.

FUT Esports y Karmine Corp en VCT EMEA. / Agencias

Avez y dos9 dirigieron una actuación muy seria de Karmine, que reina en el grupo Omega con siete mapas ganados, dos perdidos y una diferencia de 46 rondas. La derrota, en cambio, deja a Team Heretics con un 1-2 y la obligación de reaccionar ante GIANTX y FNATIC durante sus dos últimos encuentros.

Team Liquid vuelve a respirar con nAts

Team Liquid también salió reforzado de la segunda semana. Desde el regreso de nAts, el equipo ha ganado los cuatro mapas disputados, primero frente a Team Heretics y después ante FNATIC, al que superó por 2-0 con parciales de 13-6 y 13-5. Con esto, el conjunto británico se queda segundo en Omega con dos victorias y una derrota, por delante de FNATIC gracias a su diferencia de mapas. Su cierre no será precisamente cómodo: tendrá que jugar contra GIANTX y terminará la fase de grupos frente a Karmine Corp, un enfrentamiento directo que puede entregar el primer puesto.

NAVI se mete en un problema y Eternal Fire se apaga

NAVI comenzó el torneo derrotando a FUT Esports, pero aquella victoria queda cada vez más lejos. Las derrotas ante Gentle Mates por 0-2 y BBL Esports por 1-2 dejan al equipo con un 1-3, cuatro mapas ganados, seis perdidos y una diferencia de 17 rondas en contra.

Eternal Fire atraviesa una situación aún más delicada. Después de abrir la competición con un 2-0 frente a Team Liquid, ha encadenado tres derrotas sin ganar un solo mapa, incluida la sufrida ante Team Heretics, donde recibió un 13-0. Spear dejó un ace apenas comenzado su estreno en el VCT, pero su incorporación no evitó las posteriores derrotas frente a Heretics y GIANTX.

Resultados de la Semana 2

Miércoles 22 de julio

FUT Esports 2-1 PCIFIC Esports

FNATIC 2-1 Karmine Corp

Jueves 23 de julio

Eternal Fire 0-2 Team Heretics

Gentle Mates 2-0 Natus Vincere

Viernes 24 de julio

FUT Esports 2-1 BBL Esports

Team Liquid 2-0 FNATIC

Sábado 25 de julio

PCIFIC Esports 0-2 Team Vitality

Eternal Fire 0-2 GIANTX

Domingo 26 de julio

BBL Esports 2-1 Natus Vincere

Team Heretics 0-2 Karmine Corp

Los diez resultados completan una semana que ha apretado ambos grupos, especialmente Alpha, donde cuatro equipos están separados por una sola victoria.

Primeros diez resultados del VCT EMEA. / Agencias

Clasificación del Grupo Alpha:

FUT Esports: series 3-1 | mapas 6-4 | rondas +10

BBL Esports: series 2-1 | mapas 5-3 | rondas +14

Team Vitality: series 2-1 | mapas 4-3 | rondas +16

Gentle Mates: series 2-1 | mapas 4-3 | rondas +12

Natus Vincere: series 1-3 | mapas 4-6 | rondas -17

PCIFIC Esports: series 0-3 | mapas 2-6 | rondas -35

Clasificación del Grupo Omega:

Karmine Corp: series 3-1 | mapas 7-2 | rondas +46

Team Liquid: series 2-1 | mapas 4-2 | rondas +2

FNATIC: series 2-1 | mapas 4-3 | rondas -12

GIANTX: series 1-2 | mapas 2-4 | rondas -6

Team Heretics: series 1-2 | mapas 2-4 | rondas -9

Eternal Fire: series 1-3 | mapas 2-6 | rondas -21

Calendario de la Semana 3

La última semana de la fase de grupos se disputará entre el miércoles 29 de julio y el domingo 2 de agosto, con todos los encuentros programados al mejor de tres. Los horarios indicados corresponden a la hora peninsular española.

Miércoles 29 de julio

17:00 GIANTX vs. Team Liquid

20:00 Gentle Mates vs. Team Vitality

Jueves 30 de julio

17:00 Natus Vincere vs. PCIFIC Esports

20:00 Eternal Fire vs. FNATIC

Viernes 31 de julio

17:00 BBL Esports vs. Gentle Mates

20:00 GIANTX vs. Team Heretics

Sábado 1 de agosto

17:00 FUT Esports vs. Team Vitality

20:00 Karmine Corp vs. Team Liquid

Domingo 2 de agosto

17:00 BBL Esports vs. PCIFIC Esports

20:00 FNATIC vs. Team Heretics

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La última semana de la fase de grupos se disputará entre el miércoles 29 de julio y el domingo 2 de agosto. / Agencias

Duelos por todo lo alto

FUT Esports y Karmine Corp dependen de sí mismos para conservar el primer puesto, aunque ninguno puede permitirse una tarde tranquila. Team Liquid espera al conjunto francés el sábado, mientras Team Vitality intentará arrebatarle el mando de Alpha a FUT; Team Heretics, por su parte, tendrá dos oportunidades para salir del apuro, pero también dos rivales dispuestos a dejarlo atrapado en los Play-Ins.