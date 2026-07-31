Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Ciberseguridad

Anthropic asegura que su IA hackeó los sistemas de hasta tres empresas

La start-up dirigida por Dario Amodei reconoce que sus modelos accedieron de forma no autorizada a las entrañas de tres compañías debido a un error de configuración en el entorno en el que se testeaban sus capacidades

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa de IA responsable de los modelos Claude.

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa de IA responsable de los modelos Claude. / David Paul Morris / Bloomberg

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Los riesgos que la inteligencia artificial supone para la ciberseguridad son cada vez más evidentes. La start-up Anthropic ⁠aseguró el jueves que varios de sus modelos de última generación habían logrado piratear los sistemas informáticos de al menos tres empresas durante unas recientes pruebas.

En un comunicado, la compañía dirigida por Dario Amodei explicó que su modelo, Claude, logró acceder de forma no autorizada a las entrañas de tres compañías —cuya identidad no ha sido revelada— después que un error de configuración le permitiese conectarse a Internet.

La start-up identificó estos incidentes tras revisar hasta 141.006 pruebas de evaluación de ciberseguridad, un proceso que activó después que OpenAI, su principal rival y la creadora de ChatGPT, revelase que uno de sus agentes había atacado de forma autónoma a Hugging Face, una popular biblioteca de IA.

Ambos incidentes han alarmado especialmente a los especialistas en ciberseguridad, que advierten que la IA puede acelerar las amenazas cibernéticas al detectar y explotar brechas de seguridad que habían pasado inadvertidas para los humanos.

Fallos de Anthropic y OpenAI

No obstante, muchos han criticado que tanto el caso de Anthropic como el de OpenAI responden a fallos en las tareas de control de esas compañías. Claude logró hackear tres empresas porque el entorno en el que se pusieron a prueba sus capacidades no estaba aislado, como debía ser, sino que tenía un error de configuración que permitió a la IA acceder a la red y perpetrar los ataques.

El propio comunicado de Anthropic apunta en esa dirección. "Con un monitoreo y controles más estrictos en torno a la infraestructura de evaluación, así como una inversión continua en la alineación, este tipo de riesgo se puede superar", asegura.

Noticias relacionadas

En el segundo caso, la firma de Sam Altman evaluó a su agente sin supervisión ni medidas de seguridad, según reveló la revista TIME. Expertos en el control de la IA como Zack Korman, director ejecutivo de Embroidery, han denunciado que el ataque fue culpa de un "error garrafal" y una "irresponsabilidad" por parte de OpenAI.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  2. El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad
  3. Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
  4. Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas
  5. El parricida confeso de Aguiño alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión
  6. Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
  7. Dos investigadores de la USC premiados por el Ministerio de Ciencia en reconocimiento a su trayectoria
  8. El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada

La Xunta destina 40.000 euros al Concello de Trazo para financiar el campamento de verano del Plan Corresponsables

La Xunta destina 40.000 euros al Concello de Trazo para financiar el campamento de verano del Plan Corresponsables

Cortizo roza los 1.000 millones en ventas y bate récord de producción

Cortizo roza los 1.000 millones en ventas y bate récord de producción

“El agua fría para perros y gatos sí, pero cuidado con darles cubitos de hielo”: el error que muchos cometen en verano

La estafa que imita la voz de tu familia y preocupa en Galicia: así funciona la clonación con inteligencia artificial para robar dinero

La estafa que imita la voz de tu familia y preocupa en Galicia: así funciona la clonación con inteligencia artificial para robar dinero

Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda

Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Convocadas más de un centenar de plazas de Policía Local en 40 municipios gallegos: estos son los posibles destinos

Convocadas más de un centenar de plazas de Policía Local en 40 municipios gallegos: estos son los posibles destinos

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre
Tracking Pixel Contents