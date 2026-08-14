G2 convierte su camiseta en territorio de Wizards of the Coast

G2 ha anunciado un acuerdo a largo plazo con Wizards of the Coast, división de Hasbro responsable de franquicias tan populares como ‘Magic: The Gathering’ y ‘Dungeons & Dragons’, cuyos juegos pasarán por la camiseta de su equipo de ‘Counter-Strike’ durante la vigencia de la colaboración. De hecho, ‘Exodus’ será el encargado de inaugurar esta iniciativa, el RPG de acción y ciencia ficción desarrollado por Archetype Entertainment.

La iniciativa contempla distintos diseños asociados a producciones del catálogo de Wizards of the Coast, de manera que la equipación irá cambiando conforme avance la colaboración. Por ahora, únicamente se ha confirmado ‘Exodus’ como primer título elegido para ocupar este espacio, mientras que todavía no se ha avanzado qué producciones tomarán el relevo posteriormente.

Exodus inaugura la colaboración

La primera camiseta surgida de este acuerdo se estrenó durante la eSports World Cup, donde G2 disputó el 12 de agosto su primer encuentro de 'Counter-Strike 2' frente a M80. Por cierto, el conjunto europeo se impuso por 1-0 y comenzó así su participación en el torneo con victoria. Como adelantábamos, el nuevo proyecto de ciencia ficción con tintes de exploración espacial y aventuras está siendo desarrollado por Archetype Entertainment, un estudio norteamericano que pertenece al conglomerado Wizards of the Coast. Lo más destacado del proyecto, a primera vista, es la presencia de Matthew McConaughey en el elenco. El actor ganador del Oscar conocido por producciones como ‘Interstellar’, se estrena en la industria con este videojuego.

Exodus. / .

Según describe su descripción oficial, ‘Exodus’ es una mezcla de géneros (RPG, acción, aventura y ciencia ficción) que trata temas relacionados con viajes espaciales o el paso del tiempo. Por el momento hay pocos detalles, pero el universo del juego parece contar con unos seres conocidos como “Celestiales”, mientras el jugador controla a un Alter Ego presentado como “Viajero”. La humanidad abandonó la Tierra hace algún tiempo y tu misión es abrirte paso entre armas alienígenas a base de acciones que podrían tener graves consecuencias durante generaciones

Alban Dechelotte, director ejecutivo de G2 Esports, considera que la unión entre ambas compañías resulta natural por la relación que ambas mantienen con los videojuegos. “Las mejores colaboraciones son las que se entienden sin demasiadas explicaciones”, señaló el responsable, quien presentó ‘Exodus’ como el primer paso de una relación concebida para prolongarse en el tiempo.

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G2 amplía sus colaboraciones fuera de la competición

Mark Cox, director sénior de marketing regional de Wizards of the Coast, también se refirió a la elección de G2 como vías para introducir ‘Exodus’ dentro del terreno competitivo. “G2 y Counter-Strike eran la combinación evidente para Wizards of the Coast”, explicó el directivo.

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El acuerdo con Wizards of the Coast se incorpora a una trayectoria en la que G2 ha colaborado durante los últimos años con compañías y producciones vinculadas a ámbitos muy diferentes. La organización ha trabajado anteriormente con Ralph Lauren, ‘One Piece’ y ‘Solo Leveling’, además de impulsar iniciativas como G2 Performance Lab y su webtoon original ‘Red Aura’.