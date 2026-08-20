Cuatro juegos de Rockstar Games que quizá no conocías y que poco tienen que ver con GTA

Mucho antes de que ‘Grand Theft Auto’ y ‘Red Dead Redemption’ terminaran convertidos en dos nombres inseparables de Rockstar Games, la compañía pasó por años en los que alternaba proyectos de muy distinta naturaleza, llenos de pruebas, colaboraciones externas y proyectos que pueden resultar sorprendentes, porque incluso las empresas que hoy parecen tener perfectamente definido su camino necesitan tiempo para encontrar sitio. Nintendo, por ejemplo, comenzó su andadura en 1889 fabricando cartas hanafuda en Kioto y tardó décadas en convertirse en la empresa de videojuegos que conocemos actualmente, mientras que Rockstar Games nació como sello en 1998 y tampoco tardó en demostrar que estaba dispuesta a probar géneros muy diferentes.

Aquella etapa dio lugar a títulos muy alejados de los que hoy identificamos con la empresa responsable de ‘GTA’ o ‘Red Dead Redemption’, aunque en ningún caso se trata de obras escondidas ni de trabajos repudiados. De hecho, siguen conservados dentro de su catálogo oficial. Son, más bien, secuencias en movimiento de unos años en los que conviven tanques, monopatines, disturbios y tenis de mesa, mientras el sello probaba géneros, trabajaba junto a estudios externos y todavía estaba construyendo el perfil con el que acabaría siendo conocido.

Wild Metal (1999)

Plataformas: PC y Dreamcast

A finales de los noventa, cuando Rockstar Games apenas daba sus primeros pasos, DMA Design desarrolló ‘Wild Metal Country’, publicado en 1999 para PC por Gremlin Interactive, mientras que un año después llegó a Dreamcast bajo el sello Rockstar Games con el nombre ‘Wild Metal’. El juego nos propone controlar máquinas armadas en distintos planetas, recuperar núcleos de energía y combatir contra fuerzas mecánicas dentro del sistema Tehric. Su planteamiento tiene muy poco que ver con las ciudades abiertas, los atracos o forajidos asociados hoy a la compañía, pero está más unido a los orígenes de ‘Grand Theft Auto’ de lo previsible.

El proyecto nació ligado a DMA Design, estudio escocés responsable de los primeros 'Grand Theft Auto' y que tiempo después acabaría por adoptar el nombre Rockstar North. La casa mantiene 'Wild Metal' como parte de su catálogo histórico y basta con observar unos minutos de juego para comprobar hasta qué punto aquellos primeros años estaban abiertos a propuestas muy diferentes.

Thrasher Skate and Destroy (1999)

Plataformas: PlayStation

En septiembre de 1999 se publicó ‘Thrasher: Skate and Destroy’ para la primera PlayStation, un interesante proyecto desarrollado por Z-Axis y publicado bajo el sello Rockstar Games. El nombre procedía de la conocida revista estadounidense ‘Thrasher’, que aportó su experiencia para trasladar al videojuego una aproximación al skate callejero. El sistema permitía combinar movimientos, improvisar trucos y moverse libremente por los diferentes espacios que ponía a disposición de los patinadores.

Su estreno coincidió además con el año en el cual los videojuegos de skate vivieron una etapa especialmente fértil, ya que ‘Tony Hawk's Pro Skater’ también llegó en 1999 y acaparó buena parte de la atención, mientras ‘Thrasher: Skate and Destroy’ quedó relegado a un segundo plano. Sin embargo, su presencia dentro de la historia de Rockstar resulta especialmente curiosa porque nos muestra una época en la que el sello publicaba trabajos externos y podía pasar de la delincuencia urbana al skate sin demasiadas explicaciones.

State of Emergency (2002)

Plataformas: PS2, Xbox y PC

Precisamente, hablando de violencia en las calles, ‘State of Emergency’ quizá sea el título que más lectores recuerden de esta selección. Desarrollado por VIS Entertainment, se publicó en febrero de 2002 para PS2, mientras que las versiones para Xbox y PC llegaron posteriormente, en 2003. La acción se desarrolla en un país con las calles tomadas por protestas, violencia y enormes grupos de personajes moviéndose al mismo tiempo.

'Grand Theft Auto III' había llegado en octubre de 2001 y acababa de transformar la posición de Rockstar dentro de la industria, pero apenas cuatro meses después el sello publicaba un juego centrado en disturbios multitudinarios, destrucción y combates directos. Había parentesco en el tono provocador y en cierta inclinación hacia la violencia exagerada, aunque 'State of Emergency' opta directamente por el enfrentamiento y la destrucción. Aquí ya se percibe una compañía que comenzaba a saborear las mieles del éxito y, aun así, seguía respaldando proyectos muy distantes de su formato estrella.

Rockstar Games presents Table Tennis (2006)

Plataformas: Xbox 360 y Wii

Pero si hay un título capaz de provocar una segunda mirada al revisar el catálogo de la compañía, probablemente sea 'Rockstar Games presents Table Tennis'. Rockstar San Diego lo publicó en mayo de 2006, menos de dos años después de 'Grand Theft Auto San Andreas', y centró la experiencia completa del juego al tenis de mesa. Nada de coches, tiroteos o enormes territorios abiertos. Dos jugadores, una mesa, una pelota y un sistema centrado en controlar efectos y golpes a ritmo competitivo.

La versión original fue desarrollada por Rockstar San Diego para Xbox 360 y, en 2007, el juego llegó a Wii de la mano de Rockstar Leeds en colaboración con Rockstar San Diego. Cuenta con once personajes y 19 escenarios, mientras que el proyecto parecía extraño incluso entonces, precisamente porque la compañía ya era conocida mundialmente por sus enormes y provocadoras producciones.

Rockstar tuvo muchas vidas antes de llegar hasta aquí

Vistos ahora, estos cuatro títulos parecen pertenecer a compañías diferentes, ya que 'Wild Metal' recuerda los años de transición alrededor de DMA Design, 'Thrasher Skate and Destroy' representa una época de publicaciones externas difíciles de relacionar entre sí, 'State of Emergency' llegó justo cuando 'GTA III' había disparado la popularidad del sello y 'Table Tennis' demostró después que incluso una Rockstar plenamente asentada podía dedicar recursos a un juego de ping-pong.

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Quizá por eso merece la pena volver a ellos. La historia de una compañía rara vez avanza en línea recta y Rockstar Games tampoco pasó directamente de sus primeros años a Los Santos, Vice City y el Salvaje Oeste. Antes hubo juegos que siguen formando parte de su pasado y permiten entender hasta qué punto incluso los grandes del sector necesitaron tiempo, pruebas y etapas muy diferentes antes de convertirse en compañías de alcance mundial.