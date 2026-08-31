Onimusha rompe dos décadas de silencio mientras NBA 2K27 renueva su fórmula clásica de baloncesto

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 31 de agosto al 04 de septiembre no faltarán nuevos títulos para PS5, Xbox Series, PC, Switch y Switch 2, en una semana especialmente atractiva que llega cargada con varias producciones muy interesantes.

Capcom abre nuestra selección con ‘Onimusha: Way of the Sword’, que recupera la acción con espada de la serie para llevar a Miyamoto Musashi hasta un Kioto del periodo Edo invadido por los Genma. También se publica ‘NBA 2K27’, una producción de Visual Concepts que incorpora más de 7.000 animaciones mediante ProPLAY y entre otros elementos, amplía las posibilidades ofensivas, rehace buena parte de la defensa física y renueva varios de sus principales modos de juego.

Nuestra relación de lanzamientos se completa con ‘SpeedRunners 2: King of Speed’ y ‘Orbitals’, con propuestas que ofrecen soluciones atractivas para jugar acompañados, a través de carreras competitivas para hasta ocho participantes en el primero y una aventura cooperativa para dos en el segundo. Junto a ellos se publica ‘Crimson Moon’, un RPG de acción y fantasía gótica, entre muchas producciones más. A continuación, puedes consultar una selección de juegos acompañados por sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 31 de agosto de 2026:

‘Breathedge 2’ (PC)

‘Serious Sam: Shatterverse’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘ZENONIA 1’ (PC)

‘Sucker for Love: Crush Landing’ (PC)

‘Forest of Deceit’ (Switch)

Martes 1 de septiembre de 2026:

‘Aerial_Knight’s MrFreezy’ (PC)

‘Crimson Moon’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘WheelMates’ (PC)

‘Metal Garden’ (Switch)

‘Not Quite Dead: Open World Survival’ (PC)

Miércoles 2 de septiembre de 2026:

‘Moonlighter 2: The Endless Vault’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘BOMBANANA!’ (PC)

‘Tyr’ (PC)

‘ShipShaper: Falconeer Chronicles’ (PC)

‘Angeline Era’ (Switch, Xbox Series)

‘Super Woden Rally Edge’ (Switch, Xbox Series)

‘Asterika: Phantom Rose Refrain’ (PC)

Jueves 3 de septiembre de 2026:

‘Orbitals’ (Switch 2)

‘SpeedRunners 2: King of Speed’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Friendly Steps’ (PC)

‘Scarlet Skips’ (PC)

‘BioEden’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition’ (Switch 2)

‘Shoe It All!’ (Switch, Xbox Series, iOS)

‘Star Racer’ (Switch)

Viernes 4 de septiembre de 2026:

‘NBA 2K27’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘NBA 2K27’ continua la exitosa línea de simulación de 2K con ProPLAY, tecnología que incorpora más de 7.000 animaciones procedentes de encuentros reales de la NBA. El sistema ofensivo ahora incluye un medidor dinámico de mates y nuevas bandejas, mientras la defensa física ha sido rehecha. Para esta temporada el modo Mi CARRERA nos permite disputar hasta cinco épocas comprendidas entre 1984 y la actualidad, mientras la variante La Ciudad admite por primera vez personajes masculinos y femeninos de Mi JUGADOR en los mismos modos competitivos.

Un tráiler de juego de NBA 2K27.

‘Dungeon Settlers’ (PC)

‘Scavland’ (PC)

‘Order Automatica’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS, Android)

‘Dream Cage’ (Xbox Series, PC)

‘Fear The Timeloop’ (Xbox Series, PC)

‘Isle of Reveries’ (Switch, Xbox Series)

‘Onimusha: Way of the Sword’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Way of the Sword’ recupera la serie clásica de acción para transportarnos al Kioto de comienzos del periodo Edo, invadido por los Genma. Al frente de la amenaza el impetuoso Miyamoto Musashi combate con espada, aplica bloqueos, desvíos, Issen, técnicas Oni y absorción de almas a través de su Guantelete Oni. Musashi puede emplear poderes sobrenaturales para romper defensas o desplazarse por ciertas paredes, mientras aquí la figura de Sasaki Ganryu, también portador de un Guantelete Oni, ejerce como su principal rival.

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‘Way of the Sword’ pone fin a más de dos décadas sin una producción completamente nueva de la serie de Capcom, cuya anterior entrega inédita, ‘Onimusha: Dawn of Dreams’, se publicó en el lejano 2006. Esta vez, Miyamoto Musashi ocupa el papel protagonista y combate contra los Genma en un Kioto de comienzos del periodo Edo deformado por fuerzas sobrenaturales, apoyándose en su dominio de la espada y en las facultades concedidas por el Guantelete Oni.