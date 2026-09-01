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Robar, vender y saber gastar: así funcionará el dinero en GTA 6

Bancos, joyerías, tiendas y vehículos blindados formarán parte de un negocio criminal donde quedarse sin efectivo te puede salir bastante caro

GTA 6

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

El dinero siempre ha formado parte de ‘Grand Theft Auto’ y en sus primeras entregas incluso funcionaba como puntuación necesaria para avanzar. Con los años pasó a utilizarse para comprar armas, propiedades, ropa, comida, tatuajes, negocios y numerosos servicios, aunque ‘GTA 6’ pretende llevar esta relación bastante más lejos al vincular directamente determinadas misiones con el dinero acumulado por el jugador. Esto lo sabemos porque desde Rockstar Games han explicado algunas de las fórmulas disponibles para obtener ingresos y por qué las actividades delictivas de Jason y Lucia condicionarán parte de la historia.

A través de un vídeo publicado por el creador de contenido TGG tras su visita a Rockstar North, Rob Nelson, director de desarrollo y codirector del estudio, confirmó que Jason y Lucía podrán atracar tiendas, robar drogas y joyas, entregar determinados bienes a peristas y participar en distintas actividades criminales para obtener efectivo, dinero que posteriormente podrán utilizar durante su aventura por Vice City, aportando continuidad a esa relación criminal que inevitablemente establece cierto paralelismo con Bonnie y Clyde.

GTA 6

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Donde y como robas

Por tanto, ‘GTA VI’ contará con numerosas maneras de conseguir dinero mediante la ejecución de varios tipos de atracos, así que acumular efectivo será necesario en algunos tramos, porque ciertas misiones requerirán disponer previamente de una cantidad concreta de saldo para gastar.

¿Cómo funciona el dinero en GTA 6?

El dinero obtenido durante el juego libre tendrá relación directa con el progreso de la historia.

Será necesario disponer de determinadas cantidades para acceder a algunas misiones.

El mapa indicará el posible botín disponible en determinados atracos.

Jason y Lucia podrán robar tiendas y a delincuentes, transportar drogas y entregar objetos sustraídos a un perista para convertirlos en efectivo.

El efectivo podrá depositarse en el banco o perderse, aunque también habrá una tarjeta de débito y un saldo digital asociado a la cuenta BuckMe.

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Tipos de robos para el juego libre

También se han detallado parte de las cinco grandes categorías de actividades delictivas con las que será posible obtener dinero fuera de las misiones principales.

Bandas y organizaciones criminales: una de ellas reservada para la Ultimate Edition.

Bancos: incluso los que ofrecerán atracos de mayor importancia.

Joyerías: donde será posible hacerse con objetos de elevado valor.

Negocios locales: incluidos establecimientos de préstamos, talleres de reparación de teléfonos y tiendas de conveniencia.

Coches, furgonetas y vehículos blindados: utilizados para transportar objetos de valor y susceptibles de sufrir pequeños atracos durante el juego libre.

No todo estará en el mapa

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También habrá delitos de menor escala capaces de proporcionar varios miles de dólares y que, normalmente, no estarán indicados mediante iconos en el mapa. “Descubrirás - las actividades - a medida que avances en el juego, gracias a que los personajes te las contarán a lo largo de la historia. Ganar dinero de esta forma, fuera de las misiones, es una parte importante del juego. Estas son solo las ubicaciones que señalamos. Las pequeñas gasolineras y similares ni siquiera están incluidas. Así que es una parte fundamental del juego y la historia está entrelazada con ello”. Explica Nelson sobre el formato con el cual se irán dando a conocer estas actividades conforme avance la historia.

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