Bloqueo
Anthropic afirma que ha frustrado posibles intentos de usar su IA para fabricar armas biológicas
La start-up asegura haber detectado casos en los que actores vinculados a Rusia, China o Irán trataron de utilizar su IA generativa para propaganda, vigilar a la oposición o crear software destinado a diseñar armas, drones o bombas
Tan solo un día después que uno de sus ingenieros dimitiese convencido de que la inteligencia artificial "podría matarnos a todos antes de que acabe la década", Anthropic ha elegido este jueves para revelar que en 2026 ha frustrado varios intentos de científicos que pretendían utilizar sus modelos para realizar investigaciones que podrían haber ayudado a desarrollar armas biológicas.
En un extenso informe, la influyente start-up de IA generativa detalla múltiples casos de uso indebido de su tecnología, que detectó y bloqueó antes de que pudiesen llevarse a cabo. Entre ellos, por parte de medios estatales de Rusia para generar propaganda en línea camuflada como información independiente o por parte de presuntos actores vinculados a China e Irán interesados en vigilar a los críticos con sus gobiernos.
En el caso de la investigación biológica, Anthropic ha afirmado que no pudo determinar si tenía un propósito legítimo o malintencionado. El uso de Claude podía ser para una finalidad válida, como alcanzar avances en vacunas, pero también para una maliciosa, como crear patógenos peligrosos, uno de los temores que más inquietan a los expertos en IA.
Bloqueo ante la incertidumbre
"Si bien las evaluaciones son útiles porque proporcionan evidencia de capacidad, no pueden demostrar concretamente que dicha capacidad se utilizaría alguna vez para desarrollar armas biológicas en el mundo real", explica la investigación. "Es una situación increíblemente matizada", ha añadido Jacob Klein, responsable de inteligencia sobre amenazas.
Ante esa incertidumbre, la compañía dirigida por Dario Amodei optó por la precaución y bloqueó esos usos.
Anthropic, que se prepara para lanzar la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia, también asegura haber documentado un nuevo uso indebido de sus herramientas: desarrollar software destinado a diseñar armas de fuego, bombas, drones armados o misiles. La empresa detectó tres casos en China, dos en Rusia y uno en Yemen.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La última oportunidad del verano para ver juntas a Panorama, París de Noia y Los Satélites: a 30 minutos de Santiago y con fuegos artificiales
- Luis Zahera y Tamar Novas protagonizan la próxima apuesta de Netflix y no es 'Clanes': una película con Santiago muy presente
- Avalancha de solicitudes para ayudas a la vivienda con 410 pisos en ciernes en la comarca: 'É o máis importante da miña vida
- Fallece en Santiago Diana Katherine Ramos, la joven que había protagonizado una misteriosa desaparición diez años atrás en Albacete
- Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
- Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo
- ¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación
- Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana