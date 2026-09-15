PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

No son pocas las predicciones tecnológicas que parecían exageradas en su momento y que con el paso de los años terminaron resultando bastante menos descabelladas. Algunas fueron pronunciadas por científicos y otras quedaron escritas en libros décadas antes de hacerse realidad, pero tampoco faltan esas declaraciones oficiales que, muchos años después, terminan pareciendo sorprendentemente acertadas.

Precisamente en este último supuesto, alguien debió tomarse muy en serio las palabras de Ken Kutaragi, el famoso ingeniero y directivo japonés conocido sobre todo como “padre de PlayStation”, cuando se presentó la futura PSP el 13 de mayo de 2003 y se permitió definir aquel dispositivo como como “el Walkman del siglo XXI”.

PSP. / Cedida

Aquellas palabras han recuperado toda vigencia más de dos décadas después gracias a una aplicación que en los últimos días se ha popularizado entre usuarios jóvenes y propietarios de la antigua portátil de Sony, una curiosa tendencia basada en recuperar una PSP, instalar una aplicación casera y convertir la consola en un reproductor de música. Su nombre es PSPMAN y se trata de un programa concebido precisamente para transformar PlayStation Portable en una especie de Walkman que reproduce música almacenada en archivos sin necesidad de recurrir a servicios de reproducción en línea, además admite formatos de calidad como FLAC y permite completar el conjunto con unos auriculares con conexión jack y cable.

Además de reproducir música en formato FLAC, la aplicación musical permite ejecutar archivos MP3, dos formatos que no exigen el mismo espacio de almacenamiento, pero que permiten organizar mejor la biblioteca musical según la capacidad de la tarjeta de memoria utilizada por la consola, especialmente porque los archivos FLAC ocupan bastante más espacio que los MP3, algo que conviene tener en cuenta cuando se quieren guardar muchas canciones. Con estas limitaciones, el programa puede gestionar hasta 1.000 canciones, mientras que su versión actual, todavía en fase alfa, admite audio estéreo FLAC de 16 bits y 44,1 kHz, además de archivos MP3 de hasta 320 kbps. También ofrece compatibilidad con listas de reproducción M3U y M3U8, junto con carátulas almacenadas en formatos JPG y PNG.

PSP. / Cedida

Una interfaz inspirada en los reproductores de antaño

Noticias relacionadas

Para cerrar el conjunto, sus responsables han cuidado especialmente la presentación inspirada en los reproductores musicales de aquella época, ya que permite mostrar un cassette en la pantalla mientras suena la música, aprovechando que las dimensiones del panel de PSP guardan bastante parecido con las de una cinta tradicional, hasta convertir una consola de hace más de veinte años en aquel peculiar “Walkman del siglo XXI” que Kutaragi pronosticaba en 2003.