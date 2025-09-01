Una embarcación se ha incendiado esta tarde cuando se encontraba atracada en el puerto de Ribeira. El fuego se declaró entre las 16.30 y las 17.00 horas cuando tripulantes del barco Awadi, que navega bajo bandera de Mauritania, se encontraban realizando labores de mantenimiento.En las labores de extinción del fuego participan bomberos, el GAEM de Ribeira, Policía Local y Nacional, Salvamento Marítimo, Gardacostas y personal de Portos de Galicia.

A pesar de la aparatosidad de las llamas, no se han registrado daños personales.