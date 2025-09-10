Durante el presente año 2025, la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) da de nuevo un paso adelante con una iniciativa cargada de esperanza y solidaridad: del 3 al 10 de septiembre, un inspirador grupo de más de 80 personas –entre afectados, cuidadores, y voluntarios– se han unido nuevamente en el emblemático Camino de Santiago con CompostELA. Y ayer, martes, estaban ya a las puertas de su meta: penúltima etapa, entre Arzúa y O Pino.