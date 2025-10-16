Ames denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido al Sar
El Concello de Ames, tras detectar que los vertidos al Sar continúan, ha decidido denunciar el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente «para que se actúe e tomen medidas» contra una contaminación de la que, aseguran, ninguna administración ha informado pormenorizadamente ni adoptado solución alguna. Además, el alcalde Blas García afirma que las aguas coloreadas ya pasaron Padrón, y viajan por el Ulla hacia el mar.
